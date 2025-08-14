La cantante colombiana Shakira canceló su concierto programado para el 26 de septiembre en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, según anunció este jueves la promotora del espectáculo.
El concierto, que estaba previsto inicialmente para el 2 de abril, se aplazó al mes de septiembre, pero finalmente se suspendió “debido a circunstancias fuera del control” de la organización, señaló la promotora en sus redes sociales.
Asimismo, aseguró que está trabajando para confirmar una nueva fecha que será anunciada lo antes posible.
Además, indicó que se realizará el reembolso de los boletos de forma automática y agradecieron al público dominicano por su “comprensión y apoyo incondicional”.
El concierto cancelado forma parte de la gira ‘Las Mujeres ya no Lloran World Tour’, con la que la cantante colombiana se ha presentado con éxitos en las ciudades de Brasil, Perú, Colombia, Argentina y México.
Shakira se presentará en Lima, Perú, como parte de su gira con dos fechas confirmadas: el 15 y 16 de noviembre de 2025 en el Estadio Nacional, según Teleticket. Las entradas para el concierto del 15 de noviembre ya están agotadas y las entradas para el 16 de noviembre también se agotaron rápidamente.
Con información de EFE