Para facilitar el retorno seguro de los miles de asistentes a los esperados conciertos de Shakira, este domingo 16 y el martes 18 de noviembre, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dispuso la ampliación del horario de atención de la estación Estadio Nacional del Metropolitano y del servicio del corredor Azul.

Metropolitano:

• La estación Estadio Nacional extenderá su horario de atención los días de los conciertos hasta la medianoche.

• Los buses del Metropolitano estarán operativos para abordar pasajeros con dirección a las estaciones del norte (ruta B) y sur (ruta C), facilitando el retorno a diferentes puntos de la ciudad.

• Las estaciones norte y sur funcionarán solo para el desembarque de pasajeros, agilizando el flujo y la llegada a sus destinos.

La cantante colombiana Shakira ofrece su concierto en Lima en el Estadio Nacional como parte de su gira "Las Mujeres no Lloran" 2025. Fotos: Giancarlo Ávila/@photo.gec

Corredor Azul:

• La ruta 301 del corredor Azul también extenderá su horario de servicio hasta la medianoche, ofreciendo una alternativa de transporte hacia distritos como el Rímac, Miraflores y Barranco.

Otras opciones de transporte:

• Además del Metropolitano y el corredor Azul, la ATU recuerda que hay rutas de transporte convencional autorizadas que llegan a las cercanías del Estadio Nacional, desde distritos como Breña, La Victoria, Magdalena y San Juan de Lurigancho.

• Estas rutas permiten acceder a avenidas importantes como 28 de julio y Paseo de la República, ubicadas cerca al Estadio Nacional.

Taxis autorizados:

• Para mayor comodidad, la ATU recuerda que existen paraderos de taxis autorizados en los alrededores del Estadio Nacional.