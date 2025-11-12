Emape, cerrará un sector de la avenida Javier Prado Este para iniciar las obras de mantenimiento vial que permitirán recuperar 12,7 kilómetros de una de las arterias más transitadas de la capital.

La medida se adoptará desde las 9 p. m. de hoy, miércoles 12 de noviembre, informo la Municipalidad de Lima, a través de Emape.

En esta primera etapa, los trabajos se ejecutarán en el tramo comprendido entre la avenida La Molina y el óvalo Huarochirí, en el sentido oeste-este (de Surco hacia La Molina), donde se intervendrán 2,1 kilómetros de pistas que actualmente presentan fisuras, baches y deformaciones, afectando el tránsito vehicular y los tiempos de viaje.

Durante la ejecución de las obras, Emape aplicará un plan de desvío vehicular operativo entre las 9 p. m. y las 6 a. m., hasta culminar esta etapa a fines de noviembre. Para garantizar la circulación del transporte público y privado, se habilitará un doble sentido temporal en la calzada opuesta (sentido este-oeste, de La Molina a Surco).

La avenida Javier Prado conecta los distritos de Jesús María, Lince, San Isidro, San Borja, La Victoria, Santiago de Surco y La Molina.

¿Qué se hará?

Los trabajos consistirán en el fresado de la superficie deteriorada, riego de liga y colocación de carpeta asfáltica en caliente, acciones que permitirán rehabilitar el pavimento y fortalecer la seguridad vial, informó la Agencia Andina.

Así se mejorarán las interconexiones viales entre la avenida Javier Prado con las avenidas La Molina, Los Ingenieros, Flora Tristán, Huarochirí y Melgarejo, beneficiando a miles de conductores y peatones que se desplazan diariamente por la zona, así como al acceso a centros educativos, residencias, comercios y lugares de gran afluencia como el Metro de La Molina y el Estadio Monumental.

Al culminar esta etapa, Emape continuará con el mantenimiento vial en otros tramos de la avenida Javier Prado: de la avenida Brasil a la calle Las Moreras, de la calle Las Flores a la calle Los Fresnos, de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes al óvalo Monitor Huáscar y del jirón Viñedos al óvalo Huarochirí.

Estas intervenciones forman parte del plan de mantenimiento del sistema vial metropolitano de Emape y la MML, con el fin de mejorar la transitabilidad, reducir tiempos de viaje y brindar mayor seguridad vial a los ciudadanos.