Ante la afectación registrada en el kilómetro 3.5 de la avenida Néstor Gambetta, en el distrito de Ventanilla, Callao, un total de 22 rutas de transporte público han desviado temporalmente su recorrido, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Los servicios que se dirigen hacia San Miguel circulan ahora por las avenidas Haya de la Torre, Cuzco, De la Revolución y Pedro Beltrán.

En tanto, aquellos que se desplazan hacia Ventanilla lo hacen por las avenidas Cuzco y Haya de la Torre, para luego retomar su trayecto habitual por la av. Néstor Gambetta.

— Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) November 9, 2025

Esta medida busca garantizar la continuidad del servicio y la movilidad de los usuarios, informó la ATU a través de sus redes sociales.

El viernes último, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, informó que continúa con las labores de mejoramiento del tramo afectado por una socavación en la avenida Gambetta. Según informó el sector, el 12 de noviembre se otorgará la buena pro de la licitación que permitirá recuperar 560 metros del tramo dañado en el km 3.5.

Asimismo, un equipo técnico del MTC coordina acciones con la Municipalidad de Ventanilla, la Policía Nacional y la Fiscalía de Prevención del Delito para salvaguardar la seguridad de los usuarios, peatones y escolares de la zona.

“Vamos a implementar un plan de desvíos para tránsito pesado y de carga liviana que incluye señalética y reductores de velocidad para asegurar el tránsito de las personas”, precisó Claudia Dávila Moscoso, directora ejecutiva de Provías Nacional.

De manera complementaria, personal de Provías Nacional realiza trabajos de estabilización del talud como medida provisional, a fin de garantizar la seguridad y transitabilidad mientras se ejecuta la obra definitiva de recuperación de la vía.