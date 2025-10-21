La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que luego de superar con éxito un plan piloto, implementó la opción de recarga virtual de tarjetas a través del aplicativo Plin para los usuarios de los corredores complementarios.

Como se recuerda, la ATU puso en marcha dicho plan desde el sábado 27 de setiembre hasta el lunes 20 de octubre en el que los usuarios de los corredores Rojo, Azul y Morado, realizaron 23 mil 902 recargas de sus tarjetas del Metropolitano y de Lima Pass a través de Plin de Interbank y BBVA.

Mediante dicha aplicativo, los usuarios de los corredores ahorran valiosos minutos, ya que desde su celular o computadora pueden ingresar a Plin y realizar la recarga de la tarjeta de forma rápida y sencilla, en la opción “Recargar transporte”.

Posteriormente se activa la recarga en los validadores ubicados en el interior de cada bus. Los usuarios sabrán que su recarga fue activada al escuchar tres beeps. El monto mínimo de recarga por día es S/1 y S/200 como máximo.

Los usuarios que no cuenten con el aplicativo Plin podrán recargar sus tarjetas mediante el personal dispuesto en los principales paraderos, taquillas o máquinas de recarga de las estaciones del Metropolitano y en los más de 1200 puntos de venta externa, como bodegas, farmacias y tiendas Tambo y Oxxo.

Cabe recordar que, en marzo de este año, la ATU puso en marcha las recargas con Plin en el Metropolitano. Hasta la fecha, los usuarios de este servicio realizaron más de 2 millones recargas a través de dicho aplicativo.