Corredores complementarios. (Foto: GEC)
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que

Como se recuerda, la ATU puso en marcha dicho plan desde el sábado 27 de setiembre hasta el lunes 20 de octubre en el que los usuarios de los corredores Rojo, Azul y Morado, realizaron 23 mil 902 recargas de sus tarjetas del Metropolitano y de Lima Pass a través de Plin de Interbank y BBVA.

Mediante dicha aplicativo, , en la opción “Recargar transporte”.

Posteriormente se activa la recarga en los validadores ubicados en el interior de cada bus. Los usuarios sabrán que su recarga fue activada al escuchar tres beeps. El monto mínimo de recarga por día es S/1 y S/200 como máximo.

Los usuarios que no cuenten con el aplicativo Plin podrán recargar sus tarjetas mediante el personal dispuesto en los principales paraderos, taquillas o máquinas de recarga de las estaciones del Metropolitano y en los más de 1200 puntos de venta externa, como bodegas, farmacias y tiendas Tambo y Oxxo.

Cabe recordar que, en marzo de este año, la ATU puso en marcha las recargas con Plin en el Metropolitano. Hasta la fecha, los usuarios de este servicio realizaron más de 2 millones recargas a través de dicho aplicativo.

