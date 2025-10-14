Esta habilitación se suma a las realizadas hace dos semanas en la misma vía, donde se construye la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. (Foto: ATU)
Esta habilitación se suma a las realizadas hace dos semanas en la misma vía, donde se construye la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. (Foto: ATU)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el lunes se reabrió un nuevo tramo de la avenida Nicolás Ayllón, en el límite de los distritos de La Victoria y El Agustino, como parte de los avances de obra de la estación Nicolás Ayllón (E-17) de la Línea 2 del Metro.

Esta medida contribuye a restablecer la circulación del transporte público y privado, mejorando la conectividad entre La Victoria, El Agustino y San Luis.

El restablecimiento del tránsito vehicular contó con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, en el marco del convenio suscrito con la ATU para reforzar el control y el ordenamiento en los planes de desvío vinculados a la ejecución de la Línea 2 del Metro.

LEA TAMBIÉN: ATU reabrirá tres carriles en la av. Nicolás Ayllón tras avances en obras de la Línea 2

Esta reanudación se suma a las realizadas hace dos semanas cuando fueron habilitados cinco carriles en la avenida Nicolás Ayllón, los cuales permanecieron cerrados por los trabajos de construcción de la estación Circunvalación (E-18).

La estación Nicolás Ayllón (E-17) registra un 92.55% de avance en su ejecución, mientras que la estación Circunvalación (E-18) alcanza un 94.01%. A nivel subterráneo, continúan las obras civiles, de arquitectura y de equipamiento electromecánico.

Hasta la fecha, de los 35 km que comprenden la Línea 2 del Metro y el ramal de la Línea 4, se han construido más de 27 km de túnel, restando solo 7.4 km para completar esta etapa clave de la obra subterránea.

TE PUEDE INTERESAR

ATU reabre cinco carriles en la avenida Nicolás Ayllón
ATU reabrirá tres carriles en la av. Nicolás Ayllón tras avances en obras de la Línea 2
ATU retira vehículos informales con más de 30 años de antiguedad

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.