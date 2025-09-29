La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que este lunes 29 de setiembre en la noche se iniciarán los trabajos para reabrir tres carriles en la avenida Nicolás Ayllón, entre la av. Manuel Echeandía y la calle Geranios, zona donde se viene construyendo la estación Circunvalación (E-18) de la Línea 2 del Metro.
La liberación de vías, prevista para el martes en la madrugada, se concreta después de seis años y permitirá recuperar la conectividad vial entre San Luis y El Agustino. Con la medida, se habilitarán tres carriles en ambos sentidos para el transporte privado.
En tanto, el transporte público continuará circulando por las rutas de desvío establecidas en las avenidas Nicolás Arriola y Circunvalación.
La reapertura contará con apoyo policial y personal de ATU y beneficiará a miles de vecinos que diariamente se desplazan hacia el Terminal de Yerbateros y zonas aledañas.
Liberación de segundo tramo
La segunda etapa de liberación se realizará esta semana y comprenderá cinco cuadras adicionales de la av. Nicolás Ayllón, entre Circunvalación y Manuel Echeandía.
Al respecto, se reabrirán tres carriles con dirección al centro de Lima y dos carriles con dirección a Ate. En este último sentido permanecerá cerrado un carril. Con esta medida, se contribuye a restablecer la circulación del transporte público, privado, de carga y peatonal.
La ATU precisó que de forma paralela, los trabajos en la estación Circunvalación de la Línea 2 del Metro de Lima continúan a nivel subterráneo, con un avance del 93.8%.