El Poder Ejecutivo oficializó este 31 de octubre una serie de cambios en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad encargada de organizar y gestionar el Sistema Integrado de Transporte en la capital.

A través de dos resoluciones supremas publicadas en El Peruano, el Gobierno aceptó la renuncia del presidente del Consejo Directivo y designó a un nuevo titular, quien en realidad retorna al puesto que ocupó hasta hace poco.

La Resolución Suprema Nº 017-2025-MTC acepta la renuncia presentada por Jaime Francisco Romero Bonilla, quien había sido designado en enero de este año como miembro y presidente del Consejo Directivo de la ATU. El dispositivo señala que se le agradecen los servicios prestados y dispone que la resolución sea refrendada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

Minutos después, mediante la Resolución Suprema Nº 018-2025-MTC, el Ejecutivo nombró a David Augusto Hernández Salazar como nuevo miembro y presidente del Consejo Directivo de la ATU.

Su designación se realiza en atención a la propuesta elevada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley 30900 y el reglamento de organización de la entidad.

Hernández no es un rostro nuevo en la ATU. De hecho, retorna al cargo que ocupó hasta hace poco, pues ya había ejercido la Presidencia Ejecutiva de la entidad antes de la llegada de Romero Bonilla. Su incorporación implica la continuidad de una gestión que había sido interrumpida a inicios de año.

Ambos dispositivos llevan la firma del presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, y del ministro Aldo Martín Prieto Barrera.

Según la normativa, el presidente del Consejo Directivo de la ATU también ejerce la Presidencia Ejecutiva, por lo que Hernández asumirá nuevamente la conducción operativa de la institución responsable del transporte urbano en Lima y Callao.