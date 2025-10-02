Ante el paro convocado por un sector de transportistas para el jueves 2 de octubre, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informa lo siguiente:

Los servicios del Metropolitano, corredores complementarios, Líneas 1 y 2 del Metro y el AeroDirecto operarán al 100% para asegurar la movilidad en Lima y Callao.

El Metropolitano y los corredores complementarios operarán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.

operarán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. Los buses alimentadores desde las 5:00 a.m. hasta la medianoche.

desde las 5:00 a.m. hasta la medianoche. La línea 1 del Metro de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. La línea 2 del Metro operará de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

operará de 6:00 a. m. a 11:00 p. m. El Aerodirecto funcionará de manera normal.

La ATU supervisará las operaciones en tiempo real desde su Centro de Gestión y Control, en coordinación con la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los usuarios en estaciones y terminales.

Personal de la ATU estará desplegado en distintos puntos de la ciudad para monitorear el servicio y reportar incidencias.

La ATU recomienda a los usuarios utilizar transporte público autorizado y, de ser posible, viajar en horas valle para evitar aglomeraciones.

En la tarde de ayer, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, sostuvo una reunión con transportistas e informó que el 80% de los transportistas en Lima y Callao no acatará el paro convocado para este jueves 2 de octubre.

El director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), Martín Ojeda, y otros dirigentes aseguraron que los buses de las empresas como La Cincuenta y el Chino, que operan principalmente en distritos como San Juan de Lurigancho, trasladarán a pasajeros sin interrupciones.