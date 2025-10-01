Este jueves 2 de octubre, decenas de líneas de transporte urbano de Lima Metropolitana y Callao acatarán un paro a fin de exigir respuestas concretas al Gobierno para detener al crimen organizado; por ello, algunas universidades han informado que las clases serán virtuales para no exponer sus estudiantes, docentes y trabajadores.

Por ejemplo, la Universidad del Pacífico, informó a su comunidad que las clases de la Escuela de Postgrado, Preuniversitaria e Idiomas se darán de manera remota; mientras que los exámenes parciales de pregrado agendados para el jueves 2 de octubre, se trasladarán al lunes 6 de octubre.

De esa manera, las clases, prácticas y cursos EFES de pregrado para el lunes 6 serán reprogramadas a criterio de cada docente.

La Universidad de Lima fue más puntual, y detalló que por el paro de transportistas todas las clases se llevarán vía online.

En tanto, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) comunicó que las actividades académicas se darán de manera remota a través de clases virtuales.

“Aquellas clases, prácticas o laboratorios que no puedan realizarse de modo remoto se reprogramarán”, acotaron.

Tanto la PUCP como la UP mantendrán abiertos sus locales para actividades o eventos que no hayan sido reprogramados o para los que requieran sus instalaciones.

PUCP informó a su comunidad universitaria que las clases se realizarán de manera virtual, pero habilitará en su campus algunos espacios. Foto: X / captura

Transportistas y las razones detrás del paro

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, alertó que “las empresas están pidiendo auxilio” y “nadie hace eco de esto en el Estado”.

Propone que se cree una élite de la Policía Nacional del Perú, Fiscalía y Poder Judicial, aunque exigió que se purgue a la corrupción, ya que “para nadie es un secreto que hay policías dentro de estas bandas criminales”.

“Nadie tiene confianza en denunciar porque estos delincuentes se enteran de manera inmediata”, dijo a Canal N.

Várgas se mostró en contra de que los transportistas empleen armas para defenderse —como plantea Julio Raurau, presidente del Consorcio de Empresa de Transportes (CONET)—porque la considera “irresponsable” porque pondría en riesgo la vida de los pasajeros.