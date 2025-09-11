El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, informó que la capital cuenta con drones con sistemas de altavoces que arrojan tinta a los delincuentes, lo que permite facilitar su identificación a la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Los drones le están hablando a la gente. Se ponen al lado y le dicen: caballero o señora, deténganse. Sí funcionan. Que pueden explotar, pueden explotar. Todavía no. Por ahora explotan con tinta”, mencionó.

El burgomaestre reiteró que pese a los argumentos de sus críticos, dichos artefactos disuasivos “están funcionando”. Cabe añadir que López Aliaga anunció hace unos meses la implementación de drones que explotaban a fin de combatir la delincuencia.

Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, reconoció su interés en postular a la presidencia del Perú. Foto: difusión

“A mí me dan risa los críticos de la tecnología, pero el mundo avanza muy rápido, los drones tienen autonomía de horas si uno quiere, si uno paga”, acotó.

Rafael López Aliaga, de acuerdo con un estudio de Ipsos Perú, encabeza la intención de voto para las elecciones del 2026, con un 11% de respaldo.