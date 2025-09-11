El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, informó que la capital cuenta con drones con sistemas de altavoces que arrojan tinta a los delincuentes, lo que permite facilitar su identificación a la Policía Nacional del Perú (PNP).
“Los drones le están hablando a la gente. Se ponen al lado y le dicen: caballero o señora, deténganse. Sí funcionan. Que pueden explotar, pueden explotar. Todavía no. Por ahora explotan con tinta”, mencionó.
LEA TAMBIÉN: Construcción de viaducto Javier Prado-Las Begonias iniciará a fin de año
El burgomaestre reiteró que pese a los argumentos de sus críticos, dichos artefactos disuasivos “están funcionando”. Cabe añadir que López Aliaga anunció hace unos meses la implementación de drones que explotaban a fin de combatir la delincuencia.
“A mí me dan risa los críticos de la tecnología, pero el mundo avanza muy rápido, los drones tienen autonomía de horas si uno quiere, si uno paga”, acotó.
LEA TAMBIÉN: López Aliaga anuncia que MML está dispuesta a ceder uso y usufructo del tren Lima-Chosica al MTC
Rafael López Aliaga, de acuerdo con un estudio de Ipsos Perú, encabeza la intención de voto para las elecciones del 2026, con un 11% de respaldo.
El alcalde de Lima dejará su cargo en octubre para enfocarse en la contienda electoral del 2026. “Está en juego mi vida”, mencionó.