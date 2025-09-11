RLA es un entusiasta de los drones como instrumento de patrullaje en Lima, ante ola de delincuencia. Foto: Antonio Melgarejo / GEC
RLA es un entusiasta de los drones como instrumento de patrullaje en Lima, ante ola de delincuencia. Foto: Antonio Melgarejo / GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El alcalde de Lima Metropolitana, , informó que la capital cuenta con drones con sistemas de altavoces que arrojan tinta a los delincuentes, lo que permite facilitar su identificación a la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Los drones le están hablando a la gente. Se ponen al lado y le dicen: caballero o señora, deténganse. Sí funcionan. Que pueden explotar, pueden explotar. Todavía no. Por ahora explotan con tinta”, mencionó.

LEA TAMBIÉN: Construcción de viaducto Javier Prado-Las Begonias iniciará a fin de año

El burgomaestre reiteró que pese a los argumentos de sus críticos, dichos artefactos disuasivos “están funcionando”. Cabe añadir que anunció hace unos meses la implementación de drones que explotaban a fin de combatir la delincuencia.

Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, reconoció su interés en postular a la presidencia del Perú. Foto: difusión
Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, reconoció su interés en postular a la presidencia del Perú. Foto: difusión

“A mí me dan risa los críticos de la tecnología, pero el mundo avanza muy rápido, los drones tienen autonomía de horas si uno quiere, si uno paga”, acotó.

LEA TAMBIÉN: López Aliaga anuncia que MML está dispuesta a ceder uso y usufructo del tren Lima-Chosica al MTC

, de acuerdo con un estudio de Ipsos Perú, encabeza la intención de voto para las elecciones del 2026, con un 11% de respaldo.

El alcalde de Lima dejará su cargo en octubre para enfocarse en la contienda electoral del 2026. “Está en juego mi vida”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR

Rafael López Aliaga propuso a Carlos Álvarez ser candidato al Congreso por Renovación Popular
JEE insta a Rafael López Aliaga a no hacer campaña presidencial mientras sea alcalde de Lima
López Aliaga rechaza acusaciones de injerencia en remoción de Carrión de la Procuraduría
The Economist sobre Rafael López Aliaga: el caricaturesco candidato presidencial

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.