Rafael López Aliaga propuso a Carlos Álvarez ser candidato al Congreso por Renovación Popular. (Foto: Municipalidad de Lima)
Rafael López Aliaga propuso a Carlos Álvarez ser candidato al Congreso por Renovación Popular. (Foto: Municipalidad de Lima)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El alcalde de Lima, , le propuso al precandidato presidencial, , postular al Congreso en las próximas elecciones a través del .

En el programa Cuentas Claras de Canal N, reveló que , pero señaló que no hubo acuerdo tras ello. Asimismo, ratificó su compromiso con el partido País para Todos.

“(Él me propuso integrar su partido) como senador, algo así entendí, algo (sic). Pero no, yo ya tengo un compromiso con País para Todos y ese compromiso es hasta el final”, señaló.

LEA TAMBIÉN: JEE insta a Rafael López Aliaga a no hacer campaña presidencial mientras sea alcalde de Lima

Sobre retirar al Perú de la Corte IDH

En otro momento, mencionó estar de acuerdo en la propuesta de retirar al Perú de la (Corte IDH).

“Yo sí estaría de acuerdo (de retirar al Perú de la ). Puede ser también con restricciones, como lo tiene Chile, pero es una decisión muy dura”, precisó.

Asimismo, mencionó que hay otras instancias internacionales, como la ONU y la Comunidad Andina, donde se garantizarían derechos si el país abandonara la Corte. Además, sostuvo que no se dejaría indefensos a los ciudadanos.

LEA TAMBIÉN: López Aliaga rechaza acusaciones de injerencia en remoción de Carrión de la Procuraduría

“No olvidemos que tenemos también una Corte de Derechos Humanos en la ONU y también podemos activar una en la Comunidad Andina. No olvidemos eso. No se quedan totalmente en indefensión los ciudadanos”, añadió.

A su vez, remarcó que la pena de muerte no es una solución definitiva ante la crisis de inseguridad que vive, pero que podría ser disuasiva.

“Este país es un baño de sangre. Vemos cómo asesinan diariamente a peruanos inocentes. Está afectando todo. No es un tema solo de seguridad. Afecta también la economía, nadie invierte en un país inseguro”, puntualizó.

Álvarez reveló que conversó por vía telefónica con López Aliaga, pero señaló que no hubo acuerdo tras ello. Asimismo, mencionó estar de acuerdo con la propuesta de retirar al Perú de la Corte IDH. Foto: GEC.
Álvarez reveló que conversó por vía telefónica con López Aliaga, pero señaló que no hubo acuerdo tras ello. Asimismo, mencionó estar de acuerdo con la propuesta de retirar al Perú de la Corte IDH. Foto: GEC.

TE PUEDE INTERESAR

Pese a las críticas de la ONU, Santiváñez defiende ley de amnistía
Gobierno busca redefinir cronograma de pagos de Petroperú de alrededor de US$ 2,500 millones
Elecciones 2026: estos son los 39 partidos y alianzas electorales que pueden participar

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.