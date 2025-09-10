El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, le propuso al precandidato presidencial, Carlos Álvarez, postular al Congreso en las próximas elecciones a través del partido Renovación Popular.

En el programa Cuentas Claras de Canal N, Álvarez reveló que conversó por vía telefónica con López Aliaga, pero señaló que no hubo acuerdo tras ello. Asimismo, ratificó su compromiso con el partido País para Todos.

“(Él me propuso integrar su partido) como senador, algo así entendí, algo (sic). Pero no, yo ya tengo un compromiso con País para Todos y ese compromiso es hasta el final”, señaló.

Sobre retirar al Perú de la Corte IDH

En otro momento, Carlos Álvarez mencionó estar de acuerdo en la propuesta de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Yo sí estaría de acuerdo (de retirar al Perú de la Corte IDH). Puede ser también con restricciones, como lo tiene Chile, pero es una decisión muy dura”, precisó.

Asimismo, mencionó que hay otras instancias internacionales, como la ONU y la Comunidad Andina, donde se garantizarían derechos si el país abandonara la Corte. Además, sostuvo que no se dejaría indefensos a los ciudadanos.

“No olvidemos que tenemos también una Corte de Derechos Humanos en la ONU y también podemos activar una en la Comunidad Andina. No olvidemos eso. No se quedan totalmente en indefensión los ciudadanos”, añadió.

A su vez, Álvarez remarcó que la pena de muerte no es una solución definitiva ante la crisis de inseguridad que vive, pero que podría ser disuasiva.

“Este país es un baño de sangre. Vemos cómo asesinan diariamente a peruanos inocentes. Está afectando todo. No es un tema solo de seguridad. Afecta también la economía, nadie invierte en un país inseguro”, puntualizó.