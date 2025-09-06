Gobierno del Perú responde a la Corte IDH por aplicación de la ley de amnistía. (Foto: gob.pe)
El Gobierno del Perú consideró “inaceptable” la decisión de la (Corte IDH) para que los no apliquen la otorgada a por delitos cometidos durante el conflicto armado interno registrado entre los años 1980 y 2000.

Mediante un comunicado, menciona que la establece que el Sistema Interamericano es subsidiario y complementario, por lo que no puede intervenir hasta agotar la jurisdicción interna, enfatizando este principio.

El pronunciamiento sostiene que el Perú es un país soberano y democrático, con un fuerte compromiso con el .

Asimismo, recordó que el país se registró terrorismo que intentó subvertir el o y la democracia. El comunicado enfatiza que los terroristas violaron los derechos humanos de los peruanos, generando una lucha para salvar la democracia y la sociedad peruana.

Por último, el documento señaló que el Perú seguirá evaluando su permanencia en el y la necesidad de revisar normas que regulan la actuación de sus órganos.

Recordemos que el dictó esta medida para que la amnistía no tenga efectos legales hasta que se pronuncie de forma definitiva al respecto, lo que hará en una próxima resolución.

Asimismo, ordenó que todas las ramas del Estado, sobre todo la judicial, a ni introduzcan nuevos criterios legales mientras dure el control de convencionalidad.

La Presidencia de la República señaló que el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano y la necesidad de revisar normas que regulan la actuación de sus órganos. Foto: ANDINA
