El Gobierno del Perú consideró “inaceptable” la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que los jueces peruanos no apliquen la Ley de Amnistía otorgada a militares, policías y civiles de los comités de autodefensa por delitos cometidos durante el conflicto armado interno registrado entre los años 1980 y 2000.

Mediante un comunicado, la Presidencia de la República menciona que la Convención Americana de Derechos Humanos establece que el Sistema Interamericano es subsidiario y complementario, por lo que no puede intervenir hasta agotar la jurisdicción interna, enfatizando este principio.

El pronunciamiento sostiene que el Perú es un país soberano y democrático, con un fuerte compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Asimismo, recordó que el país se registró terrorismo que intentó subvertir el Estado de derecho y la democracia. El comunicado enfatiza que los terroristas violaron los derechos humanos de los peruanos, generando una lucha para salvar la democracia y la sociedad peruana.

Por último, el documento señaló que el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano y la necesidad de revisar normas que regulan la actuación de sus órganos.

🔴 #Comunicado | La Presidencia de la República del Perú informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/0vFgYZBXlW — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) September 6, 2025

Recordemos que el tribunal internacional dictó esta medida para que la amnistía no tenga efectos legales hasta que se pronuncie de forma definitiva al respecto, lo que hará en una próxima resolución.

Asimismo, la Corte ordenó que todas las ramas del Estado, sobre todo la judicial, no apliquen la norma ni introduzcan nuevos criterios legales mientras dure el control de convencionalidad.