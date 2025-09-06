Corte IDH ordena al Perú a no aplicar ley de amnistía a policías y militares: ¿Qué fue lo que dijo?. Foto: ANDINA
Corte IDH ordena al Perú a no aplicar ley de amnistía a policías y militares: ¿Qué fue lo que dijo?. Foto: ANDINA
La (Corte IDH) ordenó que los no apliquen la otorgada a por delitos cometidos durante el conflicto armado interno, suscitado en el país entre 1980 y 2000.

dictó esta medida para que la amnistía no tenga efectos legales hasta que se pronuncie de forma definitiva al respecto, lo que hará en una próxima resolución.

ordenó que todas las ramas del Estado, sobre todo la judicial, a ni introduzcan nuevos criterios legales mientras dure el control de convencionalidad.

“Disponer que la orden de no innovar, conforme al control de convencionalidad, compete al Estado en su conjunto, sus diferentes órganos y operadores de justicia, en especial a la rama judicial, y los diversos tribunales (…) quienes deben de abstenerse de dar lugar a su aplicación hasta que la Corte se pronuncie en una Resolución posterior”, indicaron en un pronunciamiento.

Según uno de los , las representantes de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos, así como la Comisión, coincidieron en que aplicar la Ley de Amnistía vulneraría el derecho de acceso a la justicia, impediría procesos vigentes y permitiría la liberación de personas cumplieran con el requisito de tener más de 70 años.

Además, que la aplicación de la ley impediría a las víctimas recibir reparaciones civiles ordenadas por la justicia peruana. Sin embargo, la Corte señala que el Estado argumentó que existen mecanismos internos de control de convencionalidad

“Lo que correspondería es que, a través de su jurisdicción interna, realice el control de convencionalidad correspondiente”, precisó el tribunal.

también menciona que siguen vigentes las medidas provisionales previas, ordenando dejar sin efecto o no dar validez a la Ley 32107, la cual prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002.

Finalmente, el indicó que debe seguir informando cada tres meses sobre las medidas provisionales adoptadas, hasta que la Corte decida levantar dichas medidas.

La Corte IDH señala que se debe aplicar control de convencionalidad ante la ley de amnistía. Foto: Difusión.

