Tras entrar en vigencia la ley que otorga amnistía a policías, militares y miembros de comités de autodefensa por su labor en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 al 2000, un grupo de exmilitares procesados en el caso Cayara buscan acogerse a dicha norma.

Se trata de Alejandro Avendaño, Gino Espejo Lamas, Julián Joaquín Solórzano, José Valdivia Dueñas, Max Vargas Caquipoma, Juan Moreno Rodríguez, Justo Jeshua Alonso y Guillermo Gutiérrez Falconi, quienes afrontan en este momento un juicio oral por el presunto delito de homicidio calificado.

Según informó el diario La República, los dos primeros presentaron un oficio al presidente de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, mientras que los seis restantes se sumaron al pedido de forma oral durante una audiencia realizada el último lunes.

En la audiencia la mayoría de los abogados de los procesados insistió que la ley promulgada por el Ejecutivo es de carácter vinculante para la sala judicial, por lo que no habría posibilidad de hacer ningún control de convencionalidad y debería otorgarse de una vez.

Esto, a pesar de que el ministro de Justicia, Juan Alcántara, señaló que los jueces deberán evaluar cada caso de forma particular y definir si los solicitantes pueden acogerse a los efectos de la norma.

DECISIÓN SE CONOCERÁ AL FINAL DEL JUICIO ORAL

En respuesta, el juzgado que lleva adelante el juicio oral por el caso Cayara anunció que no se pronunciará sobre cada pedido hasta el día que se emita la sentencia.

Como se recuerda, este grupo de militares vienen siendo procesados por el asesinato de 37 campesinos del distrito de Cayara (Ayacucho) en mayo del año 1988. En su investigación, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) corroboró que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos por parte de exmilitares en este caso.

Precisamente, la Fiscalía advirtió que con esta ley varios casos quedarían impunes, por lo que evalúan presentar una demanda para declarar su inconstitucionalidad.

