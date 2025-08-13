En una ceremonia oficial en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte promulgó este miércoles la ley de amnistía que beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

La mandataria calificó la fecha como “un día histórico” y dijo que la norma “rinde justicia y honra” a quienes enfrentaron a “una de las más terribles amenazas” de la historia nacional.

“Con esta amnistía histórica, el Perú está honrando a sus defensores y rechazando con firmeza cualquier intromisión interna o externa. No podemos permitir que la historia se distorsione, que los victimarios pretendan convertirse en víctimas”, señaló Boluarte, en alusión a las críticas de organismos internacionales como la CIDH, que han advertido que la ley podría implicar impunidad en casos de violaciones graves a los derechos humanos.

La presidenta afirmó que la decisión “se ha tomado considerando el marco jurídico nacional e internacional” y que los derechos humanos son “la brújula” de su gobierno.

En cuanto al contenido de la ley, la jefa de Estado rechazó que personas mayores de 70 u 80 años, que “cumplieron su deber constitucional”, sigan enfrentando procesos judiciales. Asimismo, reivindicó la soberanía del país frente a cuestionamientos externos: “Nadie puede osar insinuar a los agentes del Estado o a la sociedad peruana a subvertir las leyes de la República. Exigimos respeto como nosotros también respetamos”.

Dina Boluarte sostuvo que la norma busca cerrar “un capítulo nefasto y sangriento” y llamó a la unidad nacional.

“Que esta amnistía sea un mensaje de paz y no de divisionismo. No más terrorismo, no más injusticia y sí respeto y dignidad para nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los comités de autodefensa”, señaló.

Finalmente, la mandataria destacó que el país vive un periodo de “crecimiento económico sólido” y alentó a “seguir unidos para lograr grandes desafíos”.

Durante el acto, la jefa de Estado estuvo acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, los titulares de Defensa, Interior y Justicia, así como congresistas exmilitares, además del presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, autor del texto sustitutorio de esta ley.