El congresista de Alianza para el Progreso (APP), Juan Carlos Lizarzaburu, presentó el último sábado una denuncia ante la Comisión de Ética contra tres legisladores por una aparente “falta grave”. En consecuencia, solicitó que se les imponga la máxima sanción; es decir, una suspensión de 120 días de sus labores parlamentarias sin remuneración.

Los tres legisladores denunciados son Jaime Quito (Bancada Socialista), Wilson Quispe (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) y Ruth Luque (Bloque Democrático Popular).

Como se recuerda, el pasado 28 de julio, varios legisladores rechazaron con gritos durante el mensaje a la Nación que dio la presidenta Dina Boluarte ante el Pleno del Congreso.

Quispe, por ejemplo, llegó hasta el Hemiciclo con un polo con la frase “el pueblo no se rinde”, mientras que Quito sostenía un cartel con el mensaje: “Dina, el pueblo te repudia”.

Desde su curul, Luque arengaba por las víctimas que dejaron las protestas sociales en contra del Gobierno, entre diciembre del 2022 y marzo del 2023.

Para Lizarzaburu, los legisladores antes mencionados realizaron “expresiones agraviantes y denigrantes” contra la jefa de Estado y han afectado tanto a la institución presidencial como la “majestad del Congreso”.

“Hasta el momento, los referidos congresistas no han manifestado disculpa pública a sus colegas parlamentarios, a las autoridades afectadas, ni a la ciudadanía, lo cual demuestra que no se encuentran arrepentidos de su lamentable proceder”, se lee en la denuncia de Lizarzaburu.

“NO ME ARREPIENTO, NO ES NINGUNA FALTA ÉTICA”

En respuesta, Quito indicó que no se arrepiente de haber tenido dicha actuación durante el discurso de Boluarte frente al Congreso. Además, dijo que lo volvería a hacer.

“Yo no me arrepiento en lo absoluto, considero más bien que ha sido un chispazo de dignidad dentro del Congreso. Hay una posibilidad (de que sea sancionado) porque ellos tienen la mayoría del Congreso y puede ocurrir cualquier cosa, a pesar de que en el reglamento está clarísimo que eso no es ninguna falta ética, a pesar de que no se ha cometido absolutamente nada”, señaló a radio Exitosa.

En tal sentido, el integrante de la Bancada Socialista insistió en que no existe una falta ética en su acto.

“En el reglamento está clarísimo”, enfatizó, tras acusar una supuesta persecución política para silenciar a los parlamentarios que se expresan libremente a través de diferentes maneras.

