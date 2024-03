El congresista Wilson Quispe dijo este miércoles que Perú Libre se ha “alineado” con el fujimorismo. Asimismo, señaló que votó en contra de inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) porque “el pueblo no esta de acuerdo con estas votaciones”.

“Los hechos los delatan. Ellos han votado prácticamente en la misma línea. Yo he decidido renunciar porque no estoy de acuerdo que se me cuestione el voto, y que, por haber votado en contra de la inhabilitación de la Junta Nacional de Justicia, a mi se me tenga que separar de la Comisión de Fiscalización”, declaró a Canal N.

Quispe renunció el lunes a Perú Libre, luego de enterarse mediante la Oficialía Mayor del Congreso que la bancada lo había removido de la presidencia de la Comisión de Fiscalización, designando a Waldemar Cerrón, actual segundo vicepresidente del Parlamento, como su reemplazo. Sin embargo, la bancada de izquierda no aceptó su renuncia y optó por expulsarlo.

A través de un comunicado, el partido del lápiz indicó que no aceptó su renuncia porque se fundamenta en supuestas “razones ideológicas y políticas”.

“Expulsar del partido al Sr. Wilson Rusbel Quispe Mamani, por quebrantar la unidad y difamar a la organización, faltas consideradas graves (...) rechazar la renuncia presentada del Sr. Wilson Rusbel Quispe Mamani, al considerar que esta se fundamenta en supuestas razones ideológicas y políticas”, indica el oficio.

LEA TAMBIÉN: Perú Libre anuncia que no dará voto de confianza a Gabinete Ministerial que lidera Adrianzén

Y es que en la renuncia de Quispe acusó a la bancada de “cambiar de rumbo y alinearse con las fuerzas que sostienen al Gobierno de Dina Boluarte”, al que responsabilizó por las muertes de 75 personas durante las protestas que se produjeron entre diciembre del 2022 y enero del 2023.

Y es que en la renuncia de Quispe, el también expresidente de la comisión de Fiscalización acusó a la bancada de “cambiar de rumbo y alinearse con las fuerzas que sostienen al Gobierno de Dina Boluarte”, al que responsabilizó por las muertes de 75 personas durante las protestas que se produjeron entre diciembre del 2022 y enero del 2023.ente de la comisión de Fiscalización acusó a la bancada de “cambiar de rumbo y alinearse con las fuerzas que sostienen al Gobierno de Dina Boluarte”, al que responsabilizó por las muertes de 75 personas durante las protestas que se produjeron entre diciembre del 2022 y enero del 2023.

LEA TAMBIÉN: Perú Libre ausente en debate de inhabilitación de la JNJ por celebrar Día de la Mujer

Perú Libre se queda con 11 integrantes

Con esta dimisión, la bancada del lápiz se quedó solo con 11 integrantes: María Agüero, Waldemar Cerrón, Flavio Cruz, Américo Gonza, Isaac Mita, Segundo Montalvo, Margot Palacios, Kelly Portalatino, Abel Reyes, Janet Rivas y María Taipe.

En tanto, la lista de legisladores no agrupados subió a 20 siempre y cuando Quispe no se integre a otro grupo parlamentario.

LEA TAMBIÉN: Perú Libre alista una denuncia constitucional contra Otárola tras difusión de audios

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.