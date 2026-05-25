El Poder Judicial (PJ), a través de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, confirmó la condena impuesta contra la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado , y dispuso su inmediata captura.

La decisión fue informada por el propio Poder Judicial mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X, donde detalló el fallo adoptado por el colegiado.

“Por unanimidad, Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima Este (sede Separadora Ate) confirma sentencia de nueve años de prisión contra la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, por el delito de peculado doloso y ordena su inmediata captura”, menciona.

Además de ratificar la pena privativa de libertad, la sala estableció una reparación civil de S/ 1.9 millones, monto que deberá ser asumido de manera solidaria junto con Walter Tovar Macutela, quien también recibió la confirmación de la sentencia.

La sala estableció además una reparación civil de S/ 1.9 millones, monto que deberá ser asumido de manera solidaria junto con Wálter Tovar Macutela. Foto: Justicia TV/ Poder Judicial.

Cabe recordar que, en diciembre del 2025, Rosa Vásquez había sido condenada a nueve años y cinco meses de prisión por hechos vinculados a presuntos actos de corrupción ocurridos durante su gestión como alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Huarochirí.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, la hoy autoridad regional incurrió en irregularidades relacionadas con la apropiación de recursos públicos y la falsificación de documentos, hechos que habrían generado un perjuicio económico al Estado.