La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, solicitó al Pleno del Congreso de la República priorizar en su agenda el debate y aprobación del proyecto de Ley para concretar el cuarto tramo de la escala remunerativa en favor del personal 728 de este poder del Estado.

Tello Gilardi enfatizó que la referida iniciativa legislativa debería ser aprobada por el Parlamento antes de que culmine el actual periodo parlamentario unicameral.

La autoridad judicial recordó que el año pasado se logró la aprobación de la nueva escala remunerativa.

Sin embargo, señaló, la aplicación de la norma quedó condicionada a las restricciones establecidas en la Ley de Presupuesto Público 2026, las cuales hasta el momento impiden que se efectivice el beneficio para los y las trabajadoras judiciales.

“Ante esa situación, hemos realizado todas las gestiones institucionales necesarias, incluyendo reuniones al más alto nivel con los titulares del Ejecutivo y del Legislativo, así como con ministros de Economía, por lo que hoy contamos con dictamen favorable de las comisiones de Justicia y de Presupuesto”, añade.

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Cabe recordar, que el 13 de agosto del 2025 Tello Gilardi se reunió con el entonces presidente del Congreso, José Jerí Oré, y luego, el 5 de enero en su condición de Presidente de la República, quien le mostró su disposición a atender las demandas laborales.

Posteriormente, el 20 de febrero y el 7 de abril sostuvo encuentros con el actual presidente José María Balcázar Zelada, y el 27 de marzo con el premier Luis Arroyo Sánchez, quienes también le expresaron su opinión favorable.

Tello Gilardi hizo hincapié en que el citado proyecto está listo para ser debatido en el Pleno y que hacer efectiva esta ley está ahora en manos del Congreso de la República.

“Los trabajadores del Poder Judicial merecen una remuneración digna y acorde con la trascendencia de la función que cumplen al servicio del país”, remarcó la titular del Poder Judicial.