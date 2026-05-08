La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la resolución que declaró infundado el requerimiento de detención preliminar contra Piero Alessandro Corvetto Salinas. El tribunal superior desestimó el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, ratificando la decisión emitida inicialmente en abril de 2026. Según indicó la resolución judicial, los magistrados también rechazaron el levantamiento del secreto de las comunicaciones para el investigado.

El fallo de la sala superior confirma lo resuelto por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado, informó Canal N.

Además de Corvetto Salinas, la medida beneficia a José Edilberto Samamé Blas, Juan Antonio Phang Sánchez y Juan Charles Alvarado Pfuyo. Según señaló la sala, la modalidad de geolocalización de los números telefónicos celulares solicitada por la fiscalía no fue admitida en esta instancia.

La investigación se sigue por la presunta comisión del delito de colusión agravada y omisión de actos funcionales. Asimismo, se incluye el cargo de falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Estado.

Fundamentos de la Sala Penal en el caso de Piero Corvetto

La Segunda Sala Penal de Apelaciones fundamentó su decisión en la revisión de la Resolución N°1, de fecha 23 de abril de 2026. Según indicó el documento judicial, el tribunal validó el criterio del juez de primera instancia al no encontrar elementos suficientes para ordenar una detención preliminar. Los magistrados determinaron que el requerimiento fiscal carecía de los presupuestos necesarios para aplicar una medida de tal gravedad contra los investigados.

Respecto al rastreo satelital de los equipos móviles, la sala ratificó que no corresponde el levantamiento del secreto de las comunicaciones en la modalidad de geolocalización. Según señaló la resolución, la fiscalía no pudo acreditar la necesidad imperiosa de esta medida para el avance de las pesquisas por corrupción. Los abogados de los implicados manifestaron que la confirmación de la sala garantiza el respeto a los derechos fundamentales durante la investigación preparatoria.

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Según indicó la sala, el proceso deberá continuar con los investigados en libertad mientras se realizan las diligencias correspondientes por los delitos imputados. El tribunal enfatizó que el Ministerio Público mantiene expeditas sus facultades para seguir recabando pruebas bajo las normas procesales vigentes.

La sala ratificó que no corresponde el levantamiento del secreto de las comunicaciones en la modalidad de geolocalización. (Foto: GEC)

Implicancias de la investigación por colusión agravada

La investigación contra Piero Corvetto y los otros tres implicados se centra en presuntas irregularidades administrativas detalladas en el Código Penal. Según informó el Poder Judicial, los delitos investigados son colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración. Estos hechos habrían generado un perjuicio directo contra las instituciones del Estado según la tesis fiscal planteada originalmente ante el juzgado especializado.