Sarampión. (Foto referencial: Freepik)
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Redacción Gestión
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Frente al avance del sarampión en el país, el Gobierno Regional Cusco, a través de la Gerencia Regional de Salud, anunció la implementación inmediata de un conjunto de medidas estrictas para evitar el ingreso y propagación del virus en la región.

Entre ellas, el uso obligatorio de mascarillas en establecimientos de salud, instituciones educativas, terminales terrestres, transporte público y espacios de alta concurrencia, además de toda persona con síntomas respiratorios.

De igual manera, se ejecutará una intervención intensiva con la vacuna SPR dirigida principalmente a menores y jóvenes de hasta 20 años que no cuenten con sus 2 dosis completas o no tengan registro confiable de vacunación. La estrategia incluirá colegios, institutos, universidades y puestos fijos de inmunización.

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Del mismo modo, la población podrá reportar síntomas como fiebre y erupciones cutáneas a través de la Línea 106, que permitirá orientación médica inmediata, toma de muestras y atención domiciliaria para evitar contagios.

Otra medida dispuesta es la comunicación preventiva obligatoria para que las instituciones públicas y plataformas privadas difundan información oficial sobre síntomas, medidas preventivas y puntos de vacunación para fortalecer la conciencia ciudadana.

Vacuna contra el sarampión. (Foto: Freepik)
Vacuna contra el sarampión. (Foto: Freepik)

Asimismo, ante las actividades programadas por el mes jubilar del Cusco, se priorizarán eventos con control de aforo, ventilación adecuada y medidas sanitarias.

También, se ha dispuesto la vigilancia comunitaria con enfoque social con el fortalecimiento del trabajo de los Comités Distritales de Salud (CODISA), agentes comunitarios y programas sociales para implementar una red de alerta temprana en toda la región y la vigilancia genómica y monitoreo epidemiológico para que la región garantice el secuenciamiento genético para rastrear posibles mutaciones del sarampión y otros virus circulantes como influenza, dengue y mano-boca-pie.

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Situación crítica

Cabe indicar, que la decisión responde al actual escenario epidemiológico nacional, donde ya se registran 1,626 casos sospechosos y 376 confirmados de sarampión, concentrándose la mayor cantidad en la región de Puno con 365 casos.

Actualmente, en la región cusqueña se han reportado 63 casos sospechosos, de los cuales 62 fueron descartados y uno permanece en evaluación.

Sin embargo, el dato que más preocupa a las autoridades sanitarias es que el 48% de los casos sospechosos corresponde a menores de 5 años.

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