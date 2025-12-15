Ante la proximidad de las celebraciones por fin de año y el posible ingreso de enfermedades existentes en otros países, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) emitió la Alerta Epidemiológica nº. 008-2025.

Esta alerta tiene como objetivo de alertar los diferentes establecimientos de salud públicos y privados, para que fortalezcan las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades, así como activar la capacidad respuesta de los servicios de salud, infomó el Minsa.

“A nivel mundial se reportan diferentes epidemias, como el sarampión, la influenza estacional A (H3N2) subclado K y la gripe aviar de alta patogenicidad, entre otras”, detalló.

Añadió que ante el incremento del desplazamiento de personas durante estas fechas eleva el riesgo de propagación de estas enfermedades, que pueden alcanzar al Perú.

La alerta epidemiológica dispone que las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Metropolitana, así como las direcciones y gerencias regionales de salud (Diresa y Geresa), fortalezcan la vigilancia epidemiológica y la respuesta ante brotes y epidemias, optimicen el diagnostico de laboratorio e intensifiquen las acciones de vacunación mediante el Esquema Nacional de Vacunación, priorizando niños menores de 5 años, personas adultas mayores y gestantes.

Asimismo, se establece la implementación de campañas informativas a través de los equipos de comunicaciones, el desarrollo de acciones de promoción y prevención de la salud, y la redistribución y abastecimiento de los establecimientos de salud con productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, entre otras medidas.

Cabe señalar que, hace días el ministro de Salud, Luis Quiroz, exhortó a la ciudadanía reforzar las medidas de prevención, como poner en práctica el lavado constante y correcto de manos, cubrirse la nariz y boca al estornudar o utilizar papel desechable, ventilar espacios cerrados y ante la detección de síntomas respiratorios como fiebre, permanecer en el domicilio, usar mascarilla y practicar el distanciamiento físico.

Aún no se identifica A H3N2 en Perú

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades detalló que, de acuerdo con los reportes oficiales del Instituto Nacional de Salud (INS), hasta la fecha no se han identificado casos de la influenza estacional A (H3N2) subclado K en el país.

Cabe recorcar que en en los útimos días Europa ha reportado el incremento de casos de la gripe de la variante H3N2 subclado K, lo que ha puesto en alerta a la ciudadanía. Ya son varios los gobiernos que aconsejan el uso de mascarillas. Ante la preocupación que ha generado la enfermedad, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió un comunicado.

El Minsa nformó que el riesgo de brotes de influenza A H3N2 en el Perú se encuentra actualmente en un nivel de leve a moderado, por lo que se ha activado la vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos importados.

Sotuvo que el subclado K de este virus circula en el hemisferio norte, pero aún no ha sido identificado en Sudamérica.

Recomendaciones para la población

El Minsa emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población en general y a sectores específicos: