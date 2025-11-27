El 42% de llamadas del SAMU son falsas, alertó el Minsa. (FOTO: MINSA)
, lo cual perjudica y bloquea la atención rápida de emergencias reales.

Según la entidad, , de las cuales 76 mil 289 fueron por emergencias médicas reales.

Sin embargo, 54 mil 516 llamadas fueron no pertinentes, principalmente de menores, las cuales incluyen bromas, insultos y consultas no urgentes, lo que provoca un desperdicio tiempo del personal y pone en riesgo vidas reales.

como paro cardiaco, accidente o parto de emergencia puede quedar sin ayuda.

“Tu silencio irresponsable puede ser el último aliento de alguien”, añadió la funcionaria.

Ante ello, el Minsa pidió a los padres de familia educar a sus hijos sobre el uso responsable de la línea 106, debido a que la mayoría de las bromas proviene de menores de edad.

Cabe p

