El Ministerio de Salud (Minsa) declaró alerta amarilla en los establecimientos de salud de los departamentos de Ucayali, Lambayeque, Cajamarca, Junín y Amazonas, por efecto de las lluvias intensas, hasta que el Ministerio de Salud de por concluida la alerta.

Mediante la Resolución Ministerial Nº 847-2025/MINSA, se dispone que la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, a través de las Direcciones de Redes Integradas de Salud, las Direcciones Regionales de Salud, las Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces a nivel regional, se encarguen de la difusión, supervisión y evaluación de la aplicación de la presente Resolución Ministerial.

De esta manera, se encarga a la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de la presente Resolución Ministerial en la sede digital del Ministerio de Salud, el mismo día de su publicación en el Diario El Peruano.