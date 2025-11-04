Minsa. (Foto: GEC)
Minsa.
El Ministerio de Salud (Minsa) designó a Shirley Monzón Villegas en el cargo de viceministra de Prestaciones y Aseguramiento en Salud. La media fue oficializada mediante la .

Por otro lado, a través de la , se eligió a Leonardo Ronyald Rojas Mezarina en el puesto de viceministro de Salud Pública.

Rojas Mezarina es médico especialista en Administración de Salud con amplia experiencia en gestión y dirección de proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicación en el sector salud.

Asimismo, es consultor experto y promotor de la Salud Digital, con enfoque en la implementación de Historias Clínicas Electrónicas y proyectos de Telesalud y Telemedicina.

El funcionario preside la Comisión de Transformación Digital e Innovación del Colegio Médico del Perú, la Comisión Nacional de Salud Digital e Inteligencia Artificial en Educación Medica de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina y es Coordinador del Grupo de Investigación de Tecnologías de la Información e Innovación en Salud.

Cabe mencionar que ,ambas resoluciones son refrendados por el Presidente de la República, José Jerí, y el ministro de Salud, Luis Napoleón Quiroz.

