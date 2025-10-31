El Ministerio de Salud (Minsa) continuará con el retiro de productos farmacéuticos que no cumplen con los requisitos sanitarios. Un día después de que se ordenara la suspensión del registro sanitario de 57 medicamentos, el titular del sector, Luis Quiroz, informó que un segundo paquete saldrá del mercado en las próximas 24 horas.

Si bien aún no se tiene la cifra exacta de los fármacos que integrarán este nuevo retiro, el ministro aseguró que las medidas no afectarán la disponibilidad de productos en el país.

“Aparte de estos 57, en las próximas 24 horas va a salir otro paquete. Todavía la cifra exacta no se ha determinado, pero vamos a continuar con este proceso de retirar los productos que no son seguros”, indicó Quiroz.

Según el Minsa, la suspensión reciente se aplicó a medicamentos que no contaban con los certificados necesarios para garantizar su calidad, lo que llevó a su salida inmediata del mercado.

En paralelo a estas acciones, Quiroz remarcó la importancia de acelerar la creación de la Autoridad Autónoma de Medicamentos, un proyecto de ley que reemplazaría a la actual Digemid. La iniciativa busca fortalecer la vigilancia de insumos y productos farmacéuticos, así como prevenir que medicamentos contaminados o sin sustento técnico sigan circulando.

El ministro señaló que esta reforma integra un paquete de estrategias orientadas a reforzar la seguridad del mercado farmacéutico y recuperar la confianza de los usuarios.