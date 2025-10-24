En Perú, más del 10% de los ingresos de las personas se destina a gastos de salud, lo que limita su capacidad para cubrir otras necesidades básicas (Foto: Difusión).
En Perú, más del 10% de los ingresos de las personas se destina a gastos de salud, lo que limita su capacidad para cubrir otras necesidades básicas (Foto: Difusión).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La multinacional suiza Roche Pharma, enfocada en medicamentos oncológicos, consolida su presencia en el país con un portafolio en expansión y nuevas estrategias para fortalecer el acceso a la innovación médica. Desde su filial en Perú, la compañía busca acelerar la llegada de tratamientos avanzados y tecnologías que optimicen el diagnóstico temprano, en un contexto donde el gasto en salud y las demoras regulatorias aún limitan el acceso de los pacientes a terapias de última generación.

TE PUEDE INTERESAR

Bonapharm “inyectará” 22 productos al portafolio: la receta en Perú y Ecuador
Ranking farmacéutico en Perú: Portugal, AC Farma y Medifarma lideran el top 3
Tailandesa Mega refuerza estrategia en Perú: ¿qué prepara el laboratorio para captar mercado?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.