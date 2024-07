El mercado farmacéutico no tuvo su mejor año en 2023. Según IMS, las ventas de los laboratorios nacionales y extranjeros en el Perú (solo considerando el canal retail) se redujeron en 5.8% en términos de unidades, respecto al mismo periodo del 2022, y cayeron en 2.7% en soles. En este mercado que mueve más de US$ 4,000 millones, sin contar el segmento de leches, la compañía de origen tailandés Mega We Care avanza aceleradamente en captar la mayor participación de mercado en diversas categorías, además la introducción de nuevos productos.

Pavan Singh, gerente general de Mega We Care en el Perú, señaló que la compañía logró crecer 17%, destacando en el aumento en 60% (en ingresos) en el canal horizontal (farmacias independientes), y 10% en cadenas cadenas. “Avanzamos en el mercado local gracias al lanzamientos de nuevos productos, asi como por el fortalecimiento de nuestra fuerza de venta”, remarco.

El objetivo de Mega para el 2024 es crecer 20% en valores versus el año pasado,apalancado con un mantenimiento del ritmo de crecimiento horizontal, con un 50%, asi como en cadenas, con 10%. “Casi hemos duplicado nuestro equipo humano. Si bien es cierto aún no contamos con infraestructura en Perú, queremos que nuestro negocio alcance una masa crítica lo suficientemente grande para luego planificar inversiones”, indicó el directivo.

Actualmente, Mega We Care tiene cuatro plantas de fabricación, dos en Tailandia, una en Australia y una en Indonesia. Asimismo, tiene alianzas estratégicas con fabricantes en Europa y Asia. “Paralelamente, siempre evaluamos el mercado peruano para aprovechar oportunidades de crecimiento. A nivel global, Mega ha adquirido varias empresas para fortalecer áreas específicas del negocio”, indicó Singh.

Mayor oferta

Actualmente, su portafolio está ordenado en cuatro grandes líneas: gastro, reuma-trauma, salud femenina y bienestar general. A nivel de marcas, tienen 25 en el Perú, de las 650 que manejan a nivel mundial.

En concreto, la mayoría de productos de Mega son suplementos nutricionales, con los que han alcanzado la mayor participación (en unidades) de la categoría de vitaminas del complejo B y es una de las dos empresas más importantes en la categoría de hepato-protectores. Además, se ubican en el segundo lugar en prescripciones de hepatoprotectores y en ibuprofenos de marca.

Siéndo uno de sus ejes de crecimiento más importantes, Mega alista el lanzamiento de más de 10 productos en los siguientes 18 meses.

“Dentro de los principales lanzamientos, introduciremos un portafolio de productos para tratamiento de diabetes, una línea de productos naturales para el resfrío, suplementos pediátricos en gomitas, productos de alta calidad para especialistas en reumatología y un suplemento de hierro de fácil consumo para ayudar a reducir los niveles de anemia en nuestro país”, indicó Singh.

Para los próximos años, el directivo de la firma tailandesa señaló que continuarán trabajando por continuar introduciendo nuevos productos en los próximos años. “Hay un equipo de innovación específico para cada línea de productos (pharma, OTC, nutrición), los cuales están ubicados en los cuarteles corporativos de la empresa en Tailandia y brindan servicio a los más de 50 países en donde estamos presentes”, señaló.

Mayor cobertura comercial

En su ruta de crecimiento, el directivo de Mega señaló que otro eje de crecimiento es la expansión de su cobertura comercial. “Hemos enfocado nuestros recursos en la visita médica, generando conocimiento de nuestros productos y de nuestra empresa entre especialistas del país. Para ello, hemos duplicado a nuestro equipo de venta y visita médica en el último año”, indicó.

Así, Singh aseguró que incrementarán sus visitas a más instituciones públicas y privadas a nivel nacional. “Somos una empresa relativamente nueva en el país, especialmente en el canal médico, por lo que hacernos conocidos es nuestros gran reto. Continuaremos participando en congresos médicos y buscaremos incrementar la cobertura en todo el país por medio de nuestros socios logísticos estratégicos”, remarcó,

