El Ministerio del Interior designó a Carlo Renato De los Santos La Serna como nuevo jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Despacho Ministerial, según la Resolución Ministerial N.° 0288-2026-IN publicada este lunes.

La norma, firmada por el ministro del Interior, Hugo Alberto Begazo de Bedoya, establece la designación del funcionario en dicho cargo tras encontrarse vacante la posición dentro de la estructura del sector.

De los Santos se desempeñó hasta octubre del año pasado como viceministro de Comunicaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Durante su gestión participó en acciones orientadas a desarticular redes que proveían señales de telefonía móvil e internet a centros penitenciarios mediante antenas clandestinas instaladas en zonas cercanas.

En ese contexto, participó de las medidas para enfrentar el uso indebido de los servicios de telecomunicaciones por parte de organizaciones delictivas, mediante mecanismos de coordinación institucional, fiscalización y propuestas regulatorias enfocadas en reforzar la seguridad ciudadana.

El funcionario es ingeniero industrial y abogado, con estudios de maestría en Administración por la Universidad del Pacífico y un doctorado en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Carlo De los Santos asume la jefatura del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. Foto: gob.pe.

En el ámbito público, también ha trabajado en temas vinculados a sectores como hidrocarburos, energía, minería, comunicaciones y defensa, así como en la gestión de activos críticos.