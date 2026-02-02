El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se presentó este lunes ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para informar sobre una serie de actividades oficiales y no registradas del presidente José Jerí, entre ellas una cena realizada el pasado 26 de diciembre con el empresario de origen chino Zhihua Yang, en un local ubicado en San Borja.

La citación al titular del Ministerio del Interior se dio en el marco de los cuestionamientos surgidos por presuntos vínculos del jefe de Estado con empresarios y por reuniones que no habrían sido consignadas en la agenda oficial de Palacio de Gobierno. Durante su exposición inicial, Tiburcio aseguró haber acudido a la comisión con el objetivo de “transparentar” los hechos y defender su trayectoria en el servicio público.

Según relató, el 26 de diciembre acudió a Palacio de Gobierno alrededor de la 1:00 p.m. para una reunión con el presidente Jerí y el comandante general de la Policía Nacional, en la que se abordó la problemática de la inseguridad ciudadana. Posteriormente, indicó que regresó a Palacio por la noche, a solicitud del mandatario, para realizar una inspección inopinada por distintos distritos de la capital tras las festividades de fin de año.

Al término de ese recorrido, antes de las 10:00 p.m., el presidente —según la versión del ministro— le propuso acudir a cenar. “La visita fue ocasional, luego de una jornada de trabajo” , precisó Tiburcio, quien explicó que ambos se trasladaron al chifa, donde coincidieron con el dueño del local, identificado posteriormente como Jhony Yang.

El ministro afirmó que no conocía previamente al empresario ni tenía conocimiento de su condición de tal. “No lo conocía y tampoco sabía que era empresario, solo que era el dueño del chifa, hasta ese día (...) Durante la cena solo se trataron temas vinculados a las festividades navideñas y a la comida. No se abordó ningún asunto vinculado con algún sector del Estado ni se formuló solicitud alguna”, remarcó. Añadió que la reunión tuvo una duración aproximada de una hora y media y que, tras ello, se retiró para continuar con sus funciones en el Mininter.

En respuesta a las preguntas de los congresistas, Tiburcio reiteró que la cena no fue programada, que en ningún momento dejó solo al presidente y que, en un día posterior, volvió al mismo local acompañado de familiares y amigos. “No existió nada irregular ni actos contrarios a nuestras funciones” , enfatizó.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, defendió el carácter “ocasional” de la cena del presidente Jerí con empresario chino. Foto: Andina/ Captura TV.

No obstante, las explicaciones del ministro no convencieron a todos los miembros de la comisión. El congresista Juan Carlos Mori sostuvo que, de acuerdo con reportajes periodísticos, la visita habría contado con personal de seguridad del Estado antes de la llegada del presidente, lo que pondría en duda su carácter espontáneo. “El país merece una explicación sincera sobre si en ese acto se trataron temas o actos que tengan que ver con lo delictivo”, señaló.

Más crítico fue el congresista Jorge Flores Ancachi, quien afirmó que la presentación del ministro “ha venido a empeorar las cosas” y consideró que debería evaluarse una eventual censura, al advertir inconsistencias en el relato ofrecido.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, indicó que varias interrogantes quedaron sin respuesta y solicitó al ministro remitir información adicional por escrito. Asimismo, recordó que Tiburcio volverá a ser citado la próxima semana para tratar de manera exclusiva la problemática de la inseguridad ciudadana.

Al cierre de la sesión, el ministro del Interior defendió nuevamente su actuación. “He dedicado mi vida al servicio del país, y no permitiré que se manche mi nombre ni la institución que represento y siempre he representado con honor. He expuesto los hechos con la claridad y la verdad, convencido que la verdad prevalece sobre cualquier acusación infundada, porque yo estuve presente en ese lugar”, concluyó.