El Ministerio Público informó que está realizando diligencias preliminares como parte de las investigaciones por el presunto delito de tráfico de influencias en el sonado caso de las reuniones del presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang.

A través de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro se ejecutan estas pesquisas, que consisten en la recopilación de videos de las cámaras de seguridad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de la Municipalidad Distrital de San Borja y de un inmueble ubicado en dicha comuna.

Según la Fiscalía, también se realizan otras diligencias “a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales”.

Vale acotar que el MP indicó que iba a tomar cartas en el asunto al conocerse sobre los encuentros entre Jerí Oré y Yang, los cuales, según Cuarto Poder, se dieron en un chifa de San Borja en diciembre del 2025.

El presidente José Jerí ha caído en el descrédito ante sus citas clandestinas con cuestionados empresarios. Foto: difusión

José Jerí ha mostrado disposición a colaborar, y remitió una carta al fiscal Tomás Gálvez, en la que señaló que dará “las declaraciones y aclaraciones que correspondan, cuando lo estimen pertinente”.

La controversial reunión ha estremecido la esfera política en el Congreso, dado que se están presentando mociones de censura y vacancia contra Jerí Oré, mientras que otro sector aguarda que las investigaciones prosigan.