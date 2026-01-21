José Jerí, presidente de Perú, está en el centro de un escándalo político y fiscal por reuniones extraoficiales con un empresario chino llamado Zhihua Yang, Foto: Presidencia
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ministerio Público informó que está realizando diligencias preliminares como parte de

A través de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro se ejecutan estas pesquisas, que consisten en la recopilación de videos de las cámaras de seguridad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de la Municipalidad Distrital de San Borja y de un inmueble ubicado en dicha comuna.

Según la Fiscalía, también se realizan otras diligencias “a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales”.

LEA TAMBIÉN: José Jerí sobre reunión no oficial en chifa: “Admito mi error y pido disculpas públicas”

Vale acotar que el MP indicó que iba a tomar cartas en el asunto al conocerse

El presidente José Jerí ha caído en el descrédito ante sus citas clandestinas con cuestionados empresarios. Foto: difusión
, en la que señaló que dará “las declaraciones y aclaraciones que correspondan, cuando lo estimen pertinente”.

LEA TAMBIÉN: José Jerí sobre reunión con empresario chino: Responderé documentalmente

La controversial reunión ha estremecido la esfera política en el Congreso, dado que se están presentando mociones de censura y vacancia contra Jerí Oré, mientras que otro sector aguarda que las investigaciones prosigan.

