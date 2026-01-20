El presidente de la República, José Jerí, enfrenta uno de los momentos más críticos de su gestión. Las revelaciones sobre reuniones no oficiales con el empresario chino Zhihua Yang han activado una serie de iniciativas parlamentarias que incluyen tres mociones de censura, una de vacancia y pedidos de renuncia desde diversas bancadas.

Mientras un sector del Congreso acelera la recolección de firmas para formalizar las mociones, el jefe de Estado busca contener el avance de estas acciones. Para ello, remitió un oficio al presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, solicitando la convocatoria a un Pleno extraordinario este miércoles 21 de enero, con el fin de presentar sus descargos ante el Parlamento.

Tres mociones de censura en marcha

La congresista Sigrid Bazán impulsa una de las mociones de censura contra Jerí. En el documento sostiene que el mandatario “ha demostrado un comportamiento sospechoso y sumamente riesgoso para el país”, al sostener reuniones nocturnas con empresarios privados fuera de Palacio de Gobierno.

La moción también advierte que se han conocido nuevos encuentros entre Jerí y Zhihua Yang, lo que —según el texto— agrava los cuestionamientos sobre la conducta del presidente del Congreso encargado de la Presidencia de la República. Bazán confirmó, además, que viene recolectando firmas para exigir su censura inmediata.

Moción de censura promovida por Sigrid Bazán. Foto: X.

En la misma línea, Ruth Luque promueve otra moción de censura, argumentando que las reuniones clandestinas con empresarios vinculados al Estado comprometen la transparencia y probidad del Gobierno. “No merece estar un minuto más en el cargo”, escribió en la red social X, al difundir el documento que impulsa.

#Censura contra Jeri. Ante la sucesión de reuniones clandestina que involucran directamente al presidente en funciones José Jeri, con empresarios que tienen contratos con el Estado he decidido promover una moción de censura. No merece estar un minuto más en el cargo como… pic.twitter.com/IJj5BgEQfV — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) January 19, 2026

A estas iniciativas se suma la moción presentada por Edward Málaga Trillo. En ella se señala que existen “reiterados vínculos no transparentes” entre Jerí y empresarios con intereses económicos en el Estado, incluyendo reuniones fuera de la agenda oficial. El texto cuestiona, además, la inconsistencia de las explicaciones públicas del mandatario, calificándolas de insuficientes para disipar sospechas de conflicto de intereses y tráfico de influencias.

Renovación Popular solicitó al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, la convocatoria urgente a un Pleno extraordinario. Foto: Congreso.

La moción de vacancia

Paralelamente, el congresista Segundo Montalvo prepara una moción de vacancia presidencial por presunta incapacidad moral permanente. El documento se sustenta en las reuniones sostenidas por Jerí con Zhihua Yang, realizadas —según las investigaciones— a altas horas de la noche en un chifa de San Luis y, posteriormente, en un establecimiento comercial del Cercado de Lima.

La moción invoca el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución y propone declarar la vacancia del cargo, así como aplicar el mecanismo de sucesión previsto en el artículo 115. “Imagínense tener a un presidente encapuchado a altas horas de la noche; es algo imperdonable e insostenible”, declaró Montalvo.

La moción de vacancia en marcha. La privatización encubierta de Petroperú y el cuento chino de José Jerí, son un escándalo que merece la máxima sanción política. La incapacidad moral permanente, es su destino. @josejeriore@congresoperu pic.twitter.com/z6DezaRc0j — Segundo Montalvo Cubas (@MontalvoCubasPE) January 13, 2026

Bancadas que podrían inclinar la balanza

En el escenario actual, las tres mociones de censura contarían con 52 votos, aún por debajo de los 66 necesarios para censurar a la Mesa Directiva y forzar la salida de Jerí.

Perú Libre, que cuenta con 11 congresistas, adelantó que respaldaría otras mociones de censura, luego de haber firmado la iniciativa de vacancia. Su vocero, Flavio Cruz, confirmó que el apoyo sería recíproco.

Alianza para el Progreso, con 17 integrantes, exigió públicamente la renuncia de Jerí y responsabilizó a Somos Perú por su conducta. “Ante la gravedad de los hechos conocidos y el daño ocasionado a la institucionalidad democrática y a la confianza ciudadana, exigimos su renuncia inmediata, como un acto de responsabilidad política y moral frente al país”, indica en su comunicado.

De mantener esa postura, sus votos serían clave en una eventual censura.

Juntos por el Perú–Voces del Pueblo podría sumar otros 10 votos, pues algunos de sus legisladores ya respaldaron las mociones impulsadas por Luque y Montalvo. A ellos se añadirían los votos del Bloque Democrático y la Bancada Socialista, que en conjunto reúnen otros 10 escaños.

Los congresistas no agrupados —entre ellos Edward Málaga, Kira Alcarraz, Vivian Olivos y Flor Pablo— también se inclinarían por respaldar la censura.

¡Jerí no puede seguir un día más en Palacio! Consecuente con mi posición, he firmado la moción de censura presentada por la congresista @RuthLuqueIbarra. https://t.co/n5EeuJEfCu pic.twitter.com/Adzugmu9E5 — Flor Pablo Medina 🇵🇪 (@FlorPabloMedina) January 19, 2026

La estrategia para “salvarse” es: Asistir a la comisión de fiscalización y según el … Aclarar .



Y con ese pretexto ya hay argumentos para No votar por la censura, al mismo estilo cuando se salvan a los ministros, hagan memoria. #Jeri — Vivian Olivos (@VivianOlivos) January 20, 2026

En Acción Popular, el panorama es más dividido. Mientras Wilson Soto pidió actuar con “prudencia y responsabilidad”, su colega Edwin Martínez se pronunció a favor de la salida del mandatario.

Podemos Perú y Renovación Popular fijan postura

Desde Podemos Perú, el excongresista Aron Espinoza exigió la renuncia inmediata del presidente, señalando que la investidura presidencial “no se mancha”. La bancada pidió además que la Comisión de Fiscalización cite de inmediato a Jerí para que rinda explicaciones.

Renovación Popular, por su parte, solicitó al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, la convocatoria urgente a un Pleno extraordinario para que el jefe de Estado explique las reuniones no registradas con el empresario chino. Por ahora, esta ha sido la única acción formal de la bancada, integrada por 11 congresistas.