La indagación inicial actual contra el presidente José Jerí, tras haberse reunido con el empresario chino Zihua Yang, es solo una etapa inicial en el proceso de investigación contra el mandatario.

El abogado penalista Luis Lamas Puccio indicó que para que pase a investigación formal contra el presidente se requiere autorización del Congreso a través de un antejuicio político.

“Yo creo que esto se está complicando, que evidentemente en la práctica judicial no va a tener el resultado inmediato porque esta es una indagación”, indicó en el Programa Cuentas Claras de Canal N.

Sin embargo, detalló que, aunque en el terreno judicial el proceso puede ser lento, en el plano político la situación ya es “una catástrofe” para Jerí.

“Yo sí creo que esto es una catástrofe para el señor Jerí respecto a las expectativas que se habían generado. La forma como él llegó a ser presidente del Perú de manera interina, el comportamiento y la performancia para tratar de generar una imagen totalmente renovadora en el mandato presidencial (...) Los resultados están mostrando una situación totalmente distinta y contradictoria”, añadió.

Como se recuerda, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el presidente de la José Jerí, por la reunión que tuvo, de manera no oficial con el empresario chino Zhihua Yang.