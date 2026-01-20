Indagación a José Jerí por reunión con empresario chino solo es la etapa inicial. (Foto: Presidencia)
, es solo una etapa inicial en el proceso de investigación contra el mandatario.

El abogado penalista Luis Lamas Puccio indicó que

“Yo creo que esto se está complicando, que evidentemente en la práctica judicial no va a tener el resultado inmediato porque esta es una indagación”, indicó en el Programa Cuentas Claras de Canal N.

LEA TAMBIÉN: Congreso definirá este miércoles 21 si convoca a José Jerí por reuniones con empresario chino

Sin embargo, detalló que, aunque en el terreno judicial el proceso puede ser lento, en el plano político la situación ya es “una catástrofe” para Jerí.

“Yo sí creo que esto es una catástrofe para el señor Jerí respecto a las expectativas que se habían generado. La forma como él llegó a ser presidente del Perú de manera interina, el comportamiento y la performancia para tratar de generar una imagen totalmente renovadora en el mandato presidencial (...) Los resultados están mostrando una situación totalmente distinta y contradictoria”, añadió.

LEA TAMBIÉN: Premier sobre reunión de Jerí con chino: Ha cometido errores, ha caído en una trampa, por su juventud

Como se recuerda, la , por la reunión que tuvo, de manera no oficial con el empresario chino Zhihua Yang.

El abogado Luis Lamas Puccio advirtió que, aunque el proceso judicial avance lento, en el terreno político la situación de Jerí es “una catástrofe”. (Foto: Andina)
El abogado Luis Lamas Puccio advirtió que, aunque el proceso judicial avance lento, en el terreno político la situación de Jerí es “una catástrofe”. (Foto: Andina)

