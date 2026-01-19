El Poder Ejecutivo emitió hoy un Decreto Supremo que dicta disposiciones complementarias en el marco de la Ley N° 32490, que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y transporte de mercancías.
En el Decreto Supremo N° 009-2026-PCM. se enteblecen medidas como que la Policía Nacional deberá otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en un plazo no mayor a cinco (05) días calendario, de no mediar observación, el acceso a la citada base de datos sobre personas denunciadas por extorsión y sicariato.
Asimismo, indica que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) evaluará y establecerá las rutas, paraderos, terminales y vehículos de transporte público de personas y mercancías en los que se implementan medidas de seguridad operativa, con el objetivo de fortalecer la continuidad y seguridad del servicio frente a riesgos derivados de actos delictivos.
Las medidas de seguridad operativa comprenden elementos tecnológicos como cámaras de videovigilancia y botones de pánico integrados al sistema C5i, sobre la base de mapas del delito y análisis de riesgo. Serán progresivas y se implementarán en función de la disponibilidad tecnológica y presupuestal.
“La División del Observatorio del Crimen del Comando de Operaciones Policiales de la Policía Nacional del Perú es la unidad responsable de la elaboración de mapas delictivos georreferenciados y el desarrollo de análisis de espacio temporales orientados a identificar zonas críticas y a optimizar la planificación de operaciones preventivas y disuasivas”, precisa la norma.
Medidas de respuesta y atención inmediata
En materia de respuesta inmediata, la norma dispone la implementación de centros de comando y patrullaje focalizado, con participación de las unidades especializadas en extorsión y sicariato.
En lo que corresponde a la protección a las víctimas, dispone la reserva de la denuncia y de la identidad del denunciante, canales de orientación, botones de pánico antiextorsión y patrullaje especializado.
“La Policía Nacional del Perú, en el marco de sus planes operativos, desarrolla otros mecanismos de protección preventivos para pasajeros, propietarios, conductores y familiares amenazados”, señala la norma.
También se establece la articulación permanente entre la Policía Nacional del Perú y las fiscalías especializadas, con el fin de optimizar las investigaciones contra organizaciones criminales vinculadas a estos delitos.
Para garantizar la continuidad del servicio, la norma indica que el MTC, en coordinación con la PNP y otras autoridades competentes, podrá implementar rutas provisionales para garantizar la continuidad y seguridad del servicio de transporte terrestre y evitar el desabastecimiento de productos y servicios esenciales.
En el ámbito de la reactivación, la norma contempla la creación de un fondo de apoyo financiero postdelito, atención psicológica a las víctimas, programas de reinserción laboral y la implementación del programa Ruta Segura Restablecida, destinado a financiar la reparación de infraestructura y equipamiento del transporte afectado por hechos delictivos.
Persecución patrimonial del delito
La norma también establece medidas de apoyo posterior al delito, como la creación de un fondo para la recuperación económica de las empresas afectadas, atención psicológica a las víctimas y programas de reinserción laboral.
De igual forma, se refuerza la extinción de dominio para golpear el patrimonio de las organizaciones criminales.
“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se encuentra a cargo de la implementación de la Segunda Disposición Complementaria de la Ley 32490, para cuyo efecto, dentro del plazo de treinta (30) días calendario posterior a la vigencia de la presente norma, emite las disposiciones complementarias en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1373, Decreto Legislativo sobre extinción de dominio", refiere el artículo 17.
Además, destaca la creación de un Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato, que articulará investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la UIF (GIES).
“En tanto se implemente el régimen especial del GIES, las entidades que la integran designan por encargo, en adición a sus funciones, a los integrantes; sin generar recursos adicionales o alguna categoría especial o beneficio a sus integrantes encargados”, señala el artículo 18.