José Jerí tiene poco más de seis meses para seguir ejecutando un gobierno de transición, en medio de un contexto complejo a nivel país. (Foto: Presidencia)
José Jerí tiene poco más de seis meses para seguir ejecutando un gobierno de transición, en medio de un contexto complejo a nivel país. (Foto: Presidencia)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

Al presidente interino José Jerí le quedan poco más de seis meses al frente del país y, en ese corto tramo, se concentran algunos de los desafíos más sensibles de su mandato.

TE PUEDE INTERESAR

José Jerí conversó con el primer ministro del Reino Unido: Los temas que abordaron
José Jerí anunciará nuevas medidas de seguridad en unos días: “será multisectorial”
José Antonio Kast llegará a Perú: Presidente electo de Chile visitará a José Jerí

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.