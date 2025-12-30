Se reduce de 18 a 11 las fórmulas presidenciales declaradas inadmisibles. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
Se reduce de 18 a 11 las fórmulas presidenciales declaradas inadmisibles. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

luego de que estas subsanasen las observaciones detectadas por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1.

Según la información actualizada de la Plataforma Electoral del JNE al 29 de diciembre a las 20:45 horas,

Unidad Nacional

  • Presidencia: Roberto Enrique Chiabra León
  • Primera vicepresidencia: Javier Ignacio Bedoya Denegri
  • Segunda vicepresidencia: Neldy Roxana Mendoza Flores

Partido SíCreo

  • Presidencia: Carlos Espá Y Garcés-Alvear
  • Primera Vicepresidencia: Alejandro Agustín Santa María Silva
  • Segunda vicepresidencia: Melitza Melania Yanzich Villagarcia
LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: Así será la cédula de votación y estas son las fórmulas presidenciales

Alianza electoral Venceremos

  • Presidencia: Ronald Darwin Atencio Sotomayor
  • Primera vicepresidencia Elena Carmen Rivera Huamán
  • Segunda vicepresidencia: Alberto Eugenio Quintanilla Chacón

Partido País para todos

  • Presidencia: Carlos Gonsalo Álvarez Loayza
  • Primera vicepresidencia: María Cristina Chambizea Reyes
  • Segunda vicepresidencia: Diego Edgar Guevara Vivanco

Partido Político Perú Acción

  • Presidencia: Francisco Ernesto Diez-Canseco Távara
  • Primera vicepresidencia: Roberto Diego Koster Jáuregui
  • Segunda vicepresidencia: Clara Amelia Quispe Torres

Partido Político Integridad Democrática

  • Presidencia: Wolfgang Mario Grozo Costa
  • Primera vicepresidencia: Bertha Cecilia Azabache Miranda
  • Segunda vicepresidencia: Wellington Prada Chipayo
LEA TAMBIÉN: Perú tendrá una elección presidencial con un número récord de candidatos

Partido Cívico Obras

  • Presidencia: Ricardo Pablo Belmont Cassinelli
  • Primera vicepresidencia: Daniel Hugo Barragán Coloma
  • Segunda vicepresidencia: Dina Irene Hancco Hancco

Partido Político Cooperación Popular

  • Presidencia: Yonhy Lescano Ancieta
  • Primera vicepresidencia: Carmela Silene Salazar Jauregui
  • Segunda vicepresidencia: Vanessa Rubith Lazo Valles

Partido Democrático Federal

  • Presidencia: Armando Joaquín Masse Fernández
  • Primera vicepresidencia: Virgilio Acuña Peralta
  • Segunda vicepresidencia: Lydia Lourdes Díaz Pablo

Partido Político Nacional Perú Libre

  • Presidencia: Vladimir Roy Cerrón Rojas
  • Primera vicepresidencia: Flavio Cruz Mamani
  • Segunda vicepresidencia:  Bertha Rojas López

Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE – Perú

  • Presidencia: Napoleón Becerra García
  • Primera vicepresidencia: Wilson Clemente
  • Segunda vicepresidencia: Nélida Cuayla
LEA TAMBIÉN: Voto digital no se implementará en Elecciones 2026 por deficiencias: “No es aplicable”

Cabe recordar que, , para lo cual se le otorga a la agrupación política el plazo de dos días calendarios.

Además, o son subsanables pero no se corrigieron dentro del plazo asignado.

Si una lista es declarada inadmisible por el JEE competente, significa que existe algún requisito que debe ser subsanado en un plazo de dos días calendarios. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
Si una lista es declarada inadmisible por el JEE competente, significa que existe algún requisito que debe ser subsanado en un plazo de dos días calendarios. (Foto: Manuel Melgar / GEC)

TE PUEDE INTERESAR

IGV reducido al 10% para todos los peruanos y más: las propuestas tributarias de los 35 candidatos
Carlos Álvarez: JEE observó inscripción de plancha presidencial de País para Todos
Elecciones 2026: presentan tacha para anular candidatos de Fuerza Popular

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.