El número de fórmulas presidenciales declaradas inadmisibles se redujo de 18 a 11, luego de que estas subsanasen las observaciones detectadas por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1.
Según la información actualizada de la Plataforma Electoral del JNE al 29 de diciembre a las 20:45 horas, las planchas presidenciales de los siguientes partidos políticos figuran como inadmisibles:
Unidad Nacional
- Presidencia: Roberto Enrique Chiabra León
- Primera vicepresidencia: Javier Ignacio Bedoya Denegri
- Segunda vicepresidencia: Neldy Roxana Mendoza Flores
Partido SíCreo
- Presidencia: Carlos Espá Y Garcés-Alvear
- Primera Vicepresidencia: Alejandro Agustín Santa María Silva
- Segunda vicepresidencia: Melitza Melania Yanzich Villagarcia
Alianza electoral Venceremos
- Presidencia: Ronald Darwin Atencio Sotomayor
- Primera vicepresidencia Elena Carmen Rivera Huamán
- Segunda vicepresidencia: Alberto Eugenio Quintanilla Chacón
Partido País para todos
- Presidencia: Carlos Gonsalo Álvarez Loayza
- Primera vicepresidencia: María Cristina Chambizea Reyes
- Segunda vicepresidencia: Diego Edgar Guevara Vivanco
Partido Político Perú Acción
- Presidencia: Francisco Ernesto Diez-Canseco Távara
- Primera vicepresidencia: Roberto Diego Koster Jáuregui
- Segunda vicepresidencia: Clara Amelia Quispe Torres
Partido Político Integridad Democrática
- Presidencia: Wolfgang Mario Grozo Costa
- Primera vicepresidencia: Bertha Cecilia Azabache Miranda
- Segunda vicepresidencia: Wellington Prada Chipayo
Partido Cívico Obras
- Presidencia: Ricardo Pablo Belmont Cassinelli
- Primera vicepresidencia: Daniel Hugo Barragán Coloma
- Segunda vicepresidencia: Dina Irene Hancco Hancco
Partido Político Cooperación Popular
- Presidencia: Yonhy Lescano Ancieta
- Primera vicepresidencia: Carmela Silene Salazar Jauregui
- Segunda vicepresidencia: Vanessa Rubith Lazo Valles
Partido Democrático Federal
- Presidencia: Armando Joaquín Masse Fernández
- Primera vicepresidencia: Virgilio Acuña Peralta
- Segunda vicepresidencia: Lydia Lourdes Díaz Pablo
Partido Político Nacional Perú Libre
- Presidencia: Vladimir Roy Cerrón Rojas
- Primera vicepresidencia: Flavio Cruz Mamani
- Segunda vicepresidencia: Bertha Rojas López
Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE – Perú
- Presidencia: Napoleón Becerra García
- Primera vicepresidencia: Wilson Clemente
- Segunda vicepresidencia: Nélida Cuayla
Cabe recordar que, si una lista es declarada inadmisible por el jurado electoral especial competente, significa que existe algún requisito que debe ser subsanado, para lo cual se le otorga a la agrupación política el plazo de dos días calendarios.
Además, si una lista de candidatos es declarada improcedente, significa que son requisitos no subsanables o son subsanables pero no se corrigieron dentro del plazo asignado.