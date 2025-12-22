Voto digital no se implementará en Elecciones 2026 por deficiencias. (Fuente: El Peruano)
Voto digital no se implementará en Elecciones 2026 por deficiencias. (Fuente: El Peruano)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

debido a que se encontró varias deficiencias técnicas en aspectos importantes de su funcionamiento.

El informe, aprobado por el Pleno del JNE, concluyó que , por lo que se descartó su uso en las Elecciones de 2026.

y que no se podría asegurar que se encuentre lista para el 12 de abril, día de los comicios, por lo cual cual se decidió no aplicarla en el proceso electoral en curso.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: JNE oficializa lista de candidatos y partidos, ¿cuáles son?

“Nosotros como garantes de esa legalidad y de la confianza del proceso electoral, ya hemos tomado una decisión en el sentido que el voto digital para las elecciones generales 2026 no es aplicable y queremos que se garantice el derecho de participación de los ciudadanos”, indicó en conferencia de prensa.

A pesar de ello, el funcionario no descartó la opción de aplicar este sistema en procesos futuros, si es que se logran levantar y corregir las observaciones.

Respecto al sufragio de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP), y otros grupos priorizados, Burneo explicó que se utilizará el voto convencional.

LEA TAMBIÉN: Luis Aragón: “Estoy de acuerdo con denunciar constitucionalmente al presidente del JNE”

“¿Qué pasa con los grupos priorizados? No hay cambios porque el voto convencional está garantizado tanto por el Jurado como la ONPE, inclusive las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en cuanto a su personal desplazado”, puntualizó.

Por otro lado, , seguridad digital y ciberseguridad, componentes del sistema, pruebas funcionales y técnicas, certificaciones y cumplimiento normativo.

LEA TAMBIÉN: Víctor García Belaunde sobre situación de Acción Popular: “Hay que sacar a todos los dirigentes”

Según el funcionario, el equipo auditor revisó tanto la plataforma tecnológica como el código fuente y las pruebas realizadas, con el objetivo de verificar que este sistema sea seguro, operativo, accesible, así como estar alineado con las normas y estándares vigentes.

“En el aspecto de componentes del sistema, el equipo auditor hizo unas pruebas donde pudo detectar puertas abiertas en el código fuente. Eso es detectando vulnerabilidades. Entonces, eso no garantizaría el secreto del voto ante esas situaciones”, precisó.

Conferencia de prensa del presidente del JNE, Roberto Burneo, sobre el informe desfavorable para el voto digital. Fotos Jesús Saucedo /@photo.gec
Conferencia de prensa del presidente del JNE, Roberto Burneo, sobre el informe desfavorable para el voto digital. Fotos Jesús Saucedo /@photo.gec

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones 2026: José Luna propone otorgar pensiones también a trabajadores informales
José Jerí anunciará nuevas medidas en penales y la desaparición del INPE
Elecciones 2026: Estos son los partidos y alianzas que firmaron el Pacto Ético Electoral

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.