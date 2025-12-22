El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió una opinión técnica desfavorable respecto al sistema voto digital desarrollado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), debido a que se encontró varias deficiencias técnicas en aspectos importantes de su funcionamiento.

El informe, aprobado por el Pleno del JNE, concluyó que no existen las condiciones mínimas para asegurar la integridad, seguridad y accesibilidad del sistema en el plazo establecido, por lo que se descartó su uso en las Elecciones de 2026.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, explicó que una auditoría identificó 11 hallazgos que demostraban deficiencias en la Solución Tecnológica de Voto Digital (STVD), y que no se podría asegurar que se encuentre lista para el 12 de abril, día de los comicios, por lo cual cual se decidió no aplicarla en el proceso electoral en curso.

“Nosotros como garantes de esa legalidad y de la confianza del proceso electoral, ya hemos tomado una decisión en el sentido que el voto digital para las elecciones generales 2026 no es aplicable y queremos que se garantice el derecho de participación de los ciudadanos”, indicó en conferencia de prensa.

A pesar de ello, el funcionario no descartó la opción de aplicar este sistema en procesos futuros, si es que se logran levantar y corregir las observaciones.

Respecto al sufragio de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP), y otros grupos priorizados, Burneo explicó que se utilizará el voto convencional.

“¿Qué pasa con los grupos priorizados? No hay cambios porque el voto convencional está garantizado tanto por el Jurado como la ONPE, inclusive las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en cuanto a su personal desplazado”, puntualizó.

Por otro lado, el director de Fiscalización Electoral Digital, Carlos Rodríguez, explicó que la auditoría se hizo conforme al reglamento del JNE sobre voto digital, considerando aspectos como infraestructura tecnológica, seguridad digital y ciberseguridad, componentes del sistema, pruebas funcionales y técnicas, certificaciones y cumplimiento normativo.

Según el funcionario, el equipo auditor revisó tanto la plataforma tecnológica como el código fuente y las pruebas realizadas, con el objetivo de verificar que este sistema sea seguro, operativo, accesible, así como estar alineado con las normas y estándares vigentes.

“En el aspecto de componentes del sistema, el equipo auditor hizo unas pruebas donde pudo detectar puertas abiertas en el código fuente. Eso es detectando vulnerabilidades. Entonces, eso no garantizaría el secreto del voto ante esas situaciones”, precisó.