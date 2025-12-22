El congresista José Luna, candidato a la presidencia por Podemos Perú, planteo reformas a nivel previsional que contemplan el otorgamiento de pensiones tanto a trabajadores formales como informales, en base al pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) y cambios en el presupuesto general.

Afirmó que el actual sistema de pensiones, tanto el público como el privado, “está hecho solo para el 20% de la población, que está en planilla” y que el Programa Pensión 65 sigue elevando su presupuesto, por lo que es necesario corregir esta situación.

“Tenemos que plantear un nuevo sistema. Nosotros ya hemos planteado, y justamente llegando al gobierno vamos a aplicar un sistema que le dé pensión a todos, seas formal o informal. Porque todos pagan IGV. Entonces hay que demostrar un capital semilla para que se capitalice eso”, indicó a RPP.

Luna Gálvez indicó que este proyecto de capital semilla costaría S/ 2,000 millones al año y se obtendría “quitando las gollerías que tienen en el Congreso o en el Ejecutivo”, con lo que se obtendrían S/ 10,000 millones del presupuesto general de la república, aseguró.

Aseguró que a este capital se agregaría un porcentaje de lo que consuma el ciudadano a través del IGV y también se sumaría lo que puedan aportar voluntariamente.

“Con eso tendrían pensión los taxistas, mototaxistas, los ambulantes, los agricultores, los pescadores, todos ellos. Hay una deuda social que es con ellos”, afirmó el candidato presidencial de Podemos Perú.