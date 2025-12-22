José Luna Gálvez. (Foto: Andina)
José Luna Gálvez. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El congresista José Luna, candidato a la presidencia por Podemos Perú, planteo reformas a nivel previsional que contemplan el otorgamiento de pensiones tanto a trabajadores formales como informales,

Afirmó que el actual sistema de pensiones, tanto el público como el privado, “está hecho solo para el 20% de la población, que está en planilla” y que el Programa Pensión 65 sigue elevando su presupuesto, por lo que es necesario corregir esta situación.

Porque todos pagan IGV. Entonces hay que demostrar un capital semilla para que se capitalice eso”, indicó a RPP.

LEA TAMBIÉN: Cajas alistan alianzas para manejar fondos de pensiones, ¿qué piden al proximo Congreso?

Luna Gálvez indicó que este proyecto de capital semilla costaría S/ 2,000 millones al año y se obtendría “quitando las gollerías que tienen en el Congreso o en el Ejecutivo”, con lo que se obtendrían S/ 10,000 millones del presupuesto general de la república, aseguró.

Aseguró que a este capital se agregaría un porcentaje de lo que consuma el ciudadano a través del IGV y también se sumaría lo que puedan aportar voluntariamente.

“Con eso tendrían pensión los taxistas, mototaxistas, los ambulantes, los agricultores, los pescadores, todos ellos. Hay una deuda social que es con ellos”, afirmó el candidato presidencial de Podemos Perú.

TE PUEDE INTERESAR

Julio Velarde: “Ningún país puede salir adelante sin un sistema de pensiones”
Caja Piura ve fusiones de microfinancieras y explora fondo de pensiones, ¿qué planea en Ecuador?
Cajas alistan alianzas para manejar fondos de pensiones, ¿qué piden al proximo Congreso?
Sistema de pensiones cae en ranking mundial por debajo de países africanos: ¿tocó fondo?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.