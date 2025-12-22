El presidente de la República, José Jerí, señaló este lunes que con el ministro de Justicia y el premier se está diseñando un plan con medidas concretas que se anunciará en los primeros días de enero.

Cabe recordar que la propuesta del Ejecutivo es crear la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), que absorberá al INPE y al Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej).

“Entre el 1, 2 y 3 de enero van a tener las medidas nuevas que se van a aplicar en los penales”, mencionó.

“Despúes de esas medidas, vamos a reestructurar y el INPE dejará de ser como tal”, agregó.

Toda autoridad que esté comprometida con su labor será tomado en consideración, dijo. “Si no están alineados con los objetivos, que es combatir la delincuencia, tendrán que dar un paso al costado”.

Reunión con Kast

Jerí también se refirió a la visita de José Antonio Kast, presidente electo de Chile, que llega a Lima en enero.

Al ser consultado si hay preocupación por una posible crisis migratoria al sur del país, el jefe de Estado dijo que “mas que un temor, estamos anticipándonos”.

“Cuando conversamos telefónicamente, una vez que ganó las elecciones, nuestra conversación se centró en fijar algunos criterios para reforzar nuestra fronteras, y ver mecanismos conjuntos para ver la migración irregular entre ambos países”, indicó.

Una alternativa son los acuerdos, a través de Cancillería, en casos humanitarios. “Estamos viendo para casos muy excepcionales”.