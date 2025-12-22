Un total de 30 organizaciones políticas, incluidas dos alianzas electorales, suscribieron el Pacto Ético Electoral, con el cual se busca que la campaña electoral se desarrolle en base en valores éticos y principios democráticos.
Esta iniciativa, impulsada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tiene como objetivo promover una competencia política limpia, con respeto a la democracia y facilitar que la ciudadanía emita un voto informado.
“Es un acto voluntario de las organizaciones políticas y es indispensable que se renueve y fortalezca este compromiso en el marco de las #EG2026”, se lee en una publicación de la entidad.
Los partidos y alianzas que firmaron el pacto son:
- Ahora Nación
- Alianza Para el Progreso
- Avanza País
- Frente Popular Agrícola FIA
- Fuerza Popular
- Libertad Popular
- Partido Aprista Peruano
- Partido Cívico Obras
- Partido de los Trabajadores y Emprendedores
- Partido del Buen Gobierno
- Partido Demócrata Verde
- Partido Democrático Federal
- Partido Patriótico del Perú
- Partido Morado
- País para Todos
- Cooperación Popular
- Integridad Democrática
- Perú Acción
- Perú Primero
- PRIN
- Sí Creo
- Perú Moderno
- Podemos Perú
- Primero la Gente
- Progresemos
- Salvemos al Perú
- Somos Perú
- Juntos Por el Perú
- Alianza electoral Venceremos
- Alianza electoral Unidad Nacional