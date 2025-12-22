Un total de 30 organizaciones políticas, incluidas dos alianzas electorales, suscribieron el Pacto Ético Electoral, con el cual se busca que la campaña electoral se desarrolle en base en valores éticos y principios democráticos.

Esta iniciativa, impulsada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tiene como objetivo promover una competencia política limpia, con respeto a la democracia y facilitar que la ciudadanía emita un voto informado.

“Es un acto voluntario de las organizaciones políticas y es indispensable que se renueve y fortalezca este compromiso en el marco de las #EG2026”, se lee en una publicación de la entidad.

Los partidos y alianzas que firmaron el pacto son:

Ahora Nación

Alianza Para el Progreso

Avanza País

Frente Popular Agrícola FIA

Fuerza Popular

Libertad Popular

Partido Aprista Peruano

Partido Cívico Obras

Partido de los Trabajadores y Emprendedores

Partido del Buen Gobierno

Partido Demócrata Verde

Partido Democrático Federal

Partido Patriótico del Perú

Partido Morado

País para Todos

Cooperación Popular

Integridad Democrática

Perú Acción

Perú Primero

PRIN

Sí Creo

Perú Moderno

Podemos Perú

Primero la Gente

Progresemos

Salvemos al Perú

Somos Perú

Juntos Por el Perú

Alianza electoral Venceremos

Alianza electoral Unidad Nacional