Roberto Burneo y el resto del pleno del JNE en la firma del Pacto Ético Electoral. (Foto: GEC)
Redacción Gestión
con el cual se busca que la campaña electoral se desarrolle en base en valores éticos y principios democráticos.

, con respeto a la democracia y facilitar que la ciudadanía emita un voto informado.

“Es un acto voluntario de las organizaciones políticas y es indispensable que se renueve y fortalezca este compromiso en el marco de las #EG2026”, se lee en una publicación de la entidad.

Los partidos y alianzas que firmaron el pacto son:

  • Ahora Nación
  • Alianza Para el Progreso
  • Avanza País
  • Frente Popular Agrícola FIA
  • Fuerza Popular
  • Libertad Popular
  • Partido Aprista Peruano
  • Partido Cívico Obras
  • Partido de los Trabajadores y Emprendedores
  • Partido del Buen Gobierno
  • Partido Demócrata Verde
  • Partido Democrático Federal
  • Partido Patriótico del Perú
  • Partido Morado
  • País para Todos
  • Cooperación Popular
  • Integridad Democrática
  • Perú Acción
  • Perú Primero
  • PRIN
  • Sí Creo
  • Perú Moderno
  • Podemos Perú
  • Primero la Gente
  • Progresemos
  • Salvemos al Perú
  • Somos Perú
  • Juntos Por el Perú
  • Alianza electoral Venceremos
  • Alianza electoral Unidad Nacional
