Acción Popular vaca a Alfredo Barnechea del plan de gobierno. (Foto: Archivo GEC)
El presidente de Acción Popular (AP), Julio Chávez, indicó que se inició

Chávez indicó que, durante el Plenario Nacional, se acordaron diferentes acciones para enfrentar la crisis generada tras las elecciones primarias del 7 de diciembre, donde se habría cometido fraude en la elección de los delegados que escogieron a Alfredo Barnechea como candidato presidencial.

“El pronunciamiento del JNE ha dejado claro que hubo un fraude en las primarias de Acción Popular, que hubo una sustitución, un cambiazo de los delegados que, oficialmente, fueron proclamados como delegados electos y que, a su vez, eran electores en la jornada del 7 de diciembre “, declaró Chávez a RPP.

El dirigente responsabilizó a Cinthia Pajuelo como una de las principales implicadas en el presunto fraude. Ella remitió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la lista de delegados habilitados para votar el 7 de diciembre.

así como a Alfredo Barnechea y a otras personas vinculadas a él.

Las sospechas aumentaron tras la difusión de una serie de audios, en el dominical Punto Final, donde Pajuelo habría pedido favores a un militante identificado Jhon Plasencia durante las elecciones primarias, a cambio de un puesto en el Congreso presuntamente con la venia de Ilich López, tercer vicepresidente del Legislativo.

Ante ello, y en un proceso disciplinario de expulsión del partido.

“La denuncia penal que se está formulando, así como el proceso disciplinario de oficio de expulsión, es para todas los que, presuntamente, han sido parte de la trama del fraude. Ya el proceso determinará el nivel de responsabilidad que, individualmente, tenga cada uno”, precisó.

Chávez señaló también que , cargo que se le encargó para elaborar el plan de gobierno del partido.

Finalmente, el dirigente detalló que el Plenario decidió renovar toda la dirigencia a nivel nacional.

“Estamos hablando del Comité Ejecutivo Nacional, comités departamentales, provinciales, distritales y, seguramente, con ello los órganos especializados del partido también”, puntualizó.

Julio Chávez, presidente del partido, anunció que todos los implicados en un presunto fraude en las elecciones primarias también serán incluidos en una denuncia penal. (Foto: Facebook/Julio Chávez)
