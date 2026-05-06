"Con frecuencia escuchamos frases como ‘no tiene sentido molestarnos en ir a votar’ o ‘un voto no cambiará nada’. Nada más lejos de la realidad. Qué error cometemos al subestimar el poder de la participación ciudadana.".
"Con frecuencia escuchamos frases como ‘no tiene sentido molestarnos en ir a votar’ o ‘un voto no cambiará nada’. Nada más lejos de la realidad. Qué error cometemos al subestimar el poder de la participación ciudadana.".
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Raimundo Morales
Raimundo Morales

Los peruanos ya deberíamos saber que cada voto importa, y mucho. Solo en la última década hemos tenido dos elecciones presidenciales realmente reñidas. Hace cinco años, Pedro Castillo superó a Keiko Fujimori por 44,263 votos. Para hacernos una idea de lo que significa, es una cifra menor que la población de distritos limeños como Lince, San Isidro o San Luis, o de provincias como Luya (Amazonas), Carhuaz (Áncash), Espinar (Cusco) o Mariscal Ramón Castilla (Loreto).

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