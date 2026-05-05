¿Cuál es el anuncio que hizo el Banco de Crédito del Perú (BCP)? | Foto: Andina
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Redacción Gestión
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La ha notificado hoy a la subsidiaria el otorgamiento de la autorización para la adquisición del 100% de las acciones de una entidad financiera en el exterior, ¿cuál?

Se trata de Helm Bank USA (“Helm Bank”), según se informó mediante hecho de importancia.

Dicha operación se realizará a través de dos empresas subsidiarias, Orange Perú Holding S.A. , y Orange Financial Holding Inc., constituidas con el propósito exclusivo de implementar la adquisición y tenencia de dichas acciones.

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Credicorp aclara que la operación aún está sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes en los Estados Unidos, de la Florida Office of Financial Regulation (OFR) y de la , así como al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.

En diciembre del 2025, .

Además, se informó que la operación será por US$ 180 millones, monto que estará sujeto a un “ajuste habitual”.

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Al 30 de septiembre del 2025, Helm Bank contaba con US$ 1,141.8 millones en activos y US$ 106.8 millones de patrimonio neto.

BCP es el banco con mayor participación del mercado local. Foto: Andina.
BCP es el banco con mayor participación del mercado local. Foto: Andina.

Según declaraciones de Gianfranco Ferrari, CEO de , la operación busca servir a la comunidad latinoamericana cuya actividad financiera transita tanto en sus países de origen como en Estados Unidos.

El mes pasado, , con licencia estatal de Coral Gables, según una orden emitida el 24 de abril de 2026.

Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp
Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp

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