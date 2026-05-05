La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha notificado hoy a la subsidiaria Banco de Crédito del Perú (BCP) el otorgamiento de la autorización para la adquisición del 100% de las acciones de una entidad financiera en el exterior, ¿cuál?

Se trata de Helm Bank USA (“Helm Bank”), según se informó mediante hecho de importancia.

Dicha operación se realizará a través de dos empresas subsidiarias, Orange Perú Holding S.A. , y Orange Financial Holding Inc., constituidas con el propósito exclusivo de implementar la adquisición y tenencia de dichas acciones.

Credicorp aclara que la operación aún está sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes en los Estados Unidos, de la Florida Office of Financial Regulation (OFR) y de la Federal Reserve System (FED), así como al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.

En diciembre del 2025, Credicorp anunció que su subsidiaria había firmado un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones emitidas y en circulación de Helm Bank USA.

Además, se informó que la operación será por US$ 180 millones, monto que estará sujeto a un “ajuste habitual”.

Al 30 de septiembre del 2025, Helm Bank contaba con US$ 1,141.8 millones en activos y US$ 106.8 millones de patrimonio neto.

BCP es el banco con mayor participación del mercado local. Foto: Andina.

Según declaraciones de Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp, la operación busca servir a la comunidad latinoamericana cuya actividad financiera transita tanto en sus países de origen como en Estados Unidos.

El mes pasado, La Junta de Gobernadores de la FED aprobó la solicitud del BCP para abrir una sucursal bancaria en la ciudad de Miami, Florida, con licencia estatal de Coral Gables, según una orden emitida el 24 de abril de 2026.