Jerome Powell anunció el miércoles que permanecerá en la Reserva Federal estadounidense (Fed) como gobernador al término de su mandato como presidente mientras siga siendo objeto de presiones político-judiciales.

Powell, objeto frecuente de la ira del presidente Donald Trump, finaliza su periodo como jefe de la Fed el 15 de mayo, pero puede permanecer hasta finales de enero de 2028 en la junta de gobernadores, el órgano rector del banco central.

“Me iré cuando considere que es apropiado”, declaró en una conferencia de prensa.

Esta situación, muy inusual, eclipsó en parte la noticia monetaria.

Powell habló luego de la reunión del Comité de Política Monetaria de la Fed (FOMC), que mantuvo sin cambios sus tipos de interés (entre el 3.50% y el 3.75%), por tercera reunión consecutiva.

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La decisión era esperada, pero cuatro de los 12 miembros del comité manifestaron su desaprobación, por motivos distintos. Fue la mayor cantidad de votos disidentes desde 1992.

Powell explicó que prevé “mantener un perfil bajo” como gobernador y que no dejará la Reserva Federal hasta que la investigación que lo involucra esté “total y verdaderamente concluida”.

La Casa Blanca y el Departamento de Justicia le reprochan los sobrecostos de las obras de renovación de la sede de la Fed en Washington.

El viernes, una fiscal cercana a Trump anunció el cierre del procedimiento judicial, si bien no lo dio por totalmente enterrado.

“Preocupación generalizada”

La amenaza que se cierne sobre Powell, que lidera la Fed desde 2018 a iniciativa de Trump y fue mantenido en el cargo bajo el demócrata Joe Biden, irrita a los círculos económicos y a buena parte de la clase política, que valoran la independencia de la institución.

Desde su regreso al poder en enero, Trump no duda en cuestionar al banco central por no recortar los tipos de interés como él espera.

Además de sus arremetidas contra Powell, ha intentado apartar a la gobernadora Lisa Cook. La Corte Suprema debe pronunciarse próximamente sobre este asunto.

“Existe una preocupación generalizada de que este tipo de cosas puedan continuar”, deslizó Powell, en referencia a las acciones judiciales contra responsables de la política monetaria.

Su permanencia prolongada constituye un revés para Trump, que ha tratado de acelerar su salida y desea atribuir su puesto de gobernador a otra persona.

Powell parecía relajado durante la rueda de prensa, pero se mostró serio al insistir en la importancia de contar con un banco central concentrado únicamente en objetivos económicos y en el interés general, y no en la próxima cita electoral.

Felicitó a quien Trump designó para sucederle, el exgobernador de la Fed (2006-11) Kevin Warsh.

Dijo que “confiará en la palabra” de Warsh cuando asegura que no se dejará influir por Trump.

Una comisión del Senado de mayoría republicana aprobó el miércoles su nombramiento, lo que allana el camino para su designación definitiva, que debe obtener el visto bueno del pleno de la Cámara Alta.

Repunte de la inflación

El comunicado de la Fed muestra que Warsh hereda una institución dividida, poco dispuesta a bajar los tipos en un futuro próximo y sumida en la incertidumbre.

Hacía más de treinta años que no se registraban cuatro disensiones.

El gobernador Stephen Miran —que pronto cederá su puesto a Warsh— votó a favor de tipos más bajos.

Otros tres responsables (presidentes de Feds regionales) son partidarios del statu quo, pero desaprueban la redacción del comunicado final.

Beth Hammack (Fed de Cleveland), Neel Kashkari (Minneapolis) y Lorie Logan (Dallas) no quieren que la Fed deje entrever que se inclina por bajar las tasas en el futuro.

Señalan así que, por el contrario, la Fed podría verse obligada, a su juicio, a subirlos ante la inflación.

Powell dijo no sorprenderse por divergencias de este tipo ante una situación tan cambiante.

En ocho años de mandato, “hemos tenido al menos cuatro shocks de oferta”, subrayó. Mencionó la pandemia de covid, la invasión de Ucrania, los aranceles de Trump y, ahora, la guerra en Oriente Medio, que ha disparado los precios de la energía.

Sobre este punto, advirtió de que el índice de inflación PCE de marzo, que se publicará el jueves, corre el riesgo de mostrar una fuerte aceleración (3.5% frente al 2.8% previo).