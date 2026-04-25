El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la investigación contra el titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, no está cerrada, pese a que el Departamento de Justicia decidió poner fin a la pesquisa penal.

El mandatario insistió en que aún busca esclarecer presuntas irregularidades en la restauración de la sede de la Reserva Federal en Washington, cuyos costos han sido cuestionados por su magnitud.

“La investigación no se ha archivado. Lo que quiero averiguar es cómo un edificio que yo podría haber construido por US$ 25 millones pudo costar US$ 4,000 millones”, declaró Trump antes de abordar el avión presidencial en Palm Beach, Florida.

El viernes, la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, informó que su oficina solicitó cerrar las pesquisas mientras el inspector general de la Fed revisa los sobrecostos del proyecto. No obstante, advirtió que podría reabrirse una investigación penal si los hechos lo justifican .

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Investigación contra Jerome Powell fue cerrada, pero Trump insiste en continuar indagaciones.

Presiones políticas y críticas a la Fed

El caso se desarrolla en paralelo al proceso en el Senado para confirmar a Kevin Warsh como posible reemplazo de Powell al frente de la Reserva Federal. En este contexto, Trump ha intensificado sus críticas al titular del banco central.

El mandatario ha mostrado abiertamente su descontento con Powell, a quien ha exigido una reducción más agresiva de las tasas de interés y ha llegado a llamar “cretino”, al considerar que su “lentitud” está afectando a la economía estadounidense.

Trump critica a Powell y exige recorte de tasas mientras avanza relevo en la Fed.

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Antecedentes judiciales del caso

En marzo, un juez federal en Washington anuló las citaciones judiciales contra Powell al considerar que la investigación impulsada por el Departamento de Justicia tenía motivaciones políticas.

Pese a ello, Trump insistió en continuar con las indagaciones y remarcó la relevancia del caso. “(El supuesto fraude) es algo muy importante, y él (Powell) estaba a cargo. Así que llegaremos al fondo del asunto. Jeanine (Pirro) es fantástica”, afirmó.