El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló el viaje de sus negociadores a Pakistán, donde debían participar en una nueva ronda de contactos indirectos con Irán, en una decisión que refleja un endurecimiento de la postura de Washington en el conflicto.

La medida fue anunciada en declaraciones a la cadena Fox, donde el mandatario sostuvo que Estados Unidos mantiene una posición de fuerza y no considera necesario realizar viajes prolongados sin garantías de resultados.

“Le dije a mi gente hace un rato, cuando se preparaban para salir: ‘No, no vais a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí’. Tenemos todas las cartas. Ellos (los iraníes) pueden llamarnos cuando quieran, pero no vais a dar más viajes de 18 horas para sentaros a hablar de nada”, afirmó Trump.

La delegación de EE.UU. no viajará a Pakistán para dialogar con Irán tras decisión de Trump.

Salida del canciller iraní

La decisión coincide con la salida de Islamabad del ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, quien partió hacia Omán tras sostener reuniones con autoridades civiles y militares paquistaníes.

El canciller iraní ya había descartado un encuentro directo con los enviados estadounidenses y abandonó el país sin esperar la llegada de la delegación de Washington, cuya visita estaba inicialmente prevista para ese mismo día.

Demonstrators participate in a protest against US military action in Iran near the White House in Washington, DC, on April 7, 2026. On April 7, US President Donald Trump warned that "a whole civilization will die" in Iran if the country does not heed his midnight cutoff to open the Strait of Hormuz, as Tehran reported US-Israeli attacks on its infrastructure were already underway. (Photo by Mandel NGAN / AFP)

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