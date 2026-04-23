Trump impulsa que el cannabis deje la misma categoría que la heroína y el LSD. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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La administración de Donald Trump reclasificó al , con el fin de flexibilizar el uso de la marihuana con fines medicinales en Estados Unidos.

, la cual la ubicaba en el mismo nivel federal que la heroína y el LSD, a la Lista III, una menos restrictiva.

Todd Blance, fiscal general interino de Estados Unidos, indicó que , pero sí responde a la demanda de los defensores de su uso para temas de salud.

Además, Blanche fijó un proceso de audiencias para una reclasificación más amplia de la marihuana, la cual empezará el 29 de junio próximo.

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“Esta reclasificación permite investigar la seguridad y eficacia de esta sustancia, lo que en última instancia brinda a los pacientes una mejor atención y a los médicos información más confiable”, dijo.

El proceso fue impulsado por una orden ejecutiva que Trump firmó en diciembre de 2025, destinada a aumentar la investigación sobre la marihuana medicinal. Foto: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg
El proceso fue impulsado por una orden ejecutiva que Trump firmó en diciembre de 2025, destinada a aumentar la investigación sobre la marihuana medicinal. Foto: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg

De esa manera, la marihuana —derivada del cannabis— será vista como una droga con un potencial moderado o bajo de dependencia física y psicológica, lo que ampliará el acceso de los pacientes a tratamientos médicos.

Cabe añadir que Donald Trump prometió la reclasificación de la marihuana, y hace una semana, cuestionó la falta de avances en este asunto. A la par, firmaba una orden ejecutiva para acelerar la investigación y el acceso a psicodélicos.

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Impacto del cannabis en la economía

Las acciones de las empresas de cannabis ascendieron antes de la apertura de Wall Street. Tilray Brands Inc, por ejemplo, trepó hasta 14%.

Según expertos, la medida de Trump podría acabar con los impuestos onerosos que pagan las firmas que venden marihuana en estados donde es legal; sumado a que abre una oportunidad a su investigación clínica.

Con información de AFP y Bloomberg.

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