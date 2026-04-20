Acceder a la seguridad social en el Perú —tanto en salud como en pensiones— no solo es un derecho, sino también una obligación que deben garantizar los empleadores desde el inicio de la relación laboral. En ese contexto, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) precisó los mecanismos de afiliación disponibles y recordó las responsabilidades que deben cumplirse en los centros de trabajo.

Acceso a la seguridad social en salud

En el caso de los trabajadores dependientes, el empleador está obligado a registrarlos en un sistema de salud. Esto puede realizarse a través del Seguro Social de Salud (EsSalud), una Entidad Prestadora de Salud (EPS) o, en el caso de microempresas, mediante el Sistema Integral de Salud (SIS). Esta afiliación permite que el trabajador y sus derechohabientes accedan a cobertura frente a enfermedades, accidentes, maternidad y otras contingencias.

Para los trabajadores independientes, el acceso también es posible, pero bajo la modalidad de aportes voluntarios. En estos casos, pueden afiliarse como asegurados potestativos a los sistemas disponibles, cumpliendo con los requisitos establecidos y eligiendo entre las alternativas que ofrece el sistema.

Acceso a la seguridad social en pensiones

En materia previsional, los trabajadores dependientes deben elegir, al inicio de su vínculo laboral, entre el Sistema Nacional de Pensiones (ONP) o el Sistema Privado de Pensiones (AFP). A partir de ello, el empleador retiene un porcentaje de la remuneración y se encarga de declarar y abonar dichos aportes a través de la Sunat.

Sunafil recuerda que la afiliación a salud y pensiones es obligatoria desde el inicio del vínculo laboral. Foto: Sunafil.

En tanto, los trabajadores independientes pueden afiliarse directamente a la ONP o a una AFP, y realizar sus aportes mediante el sistema financiero, según el esquema que mejor se ajuste a sus ingresos.

La seguridad social cumple un rol clave en la protección de los trabajadores a lo largo de su vida, al cubrir riesgos como enfermedades, desempleo o la vejez, además de garantizar ingresos durante la jubilación y protección para los familiares.

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Denuncias y fiscalización

Pese a la obligatoriedad del sistema, el cumplimiento aún presenta brechas. Durante el 2025, más de 1 600 personas denunciaron incumplimientos en la inscripción a la seguridad social , principalmente en sectores como servicios, comercio, transporte, construcción e industria manufacturera, con mayor incidencia en regiones como Lima Metropolitana, Arequipa, La Libertad, Lambayeque y Huánuco.

A estas cifras se suman un total de 2 521 fiscalizaciones realizadas por Sunafil en ese mismo periodo, incluyendo operativos inopinados, lo que evidencia que la supervisión va más allá de las denuncias presentadas por los trabajadores.