Los empleadores pueden rectificar de forma voluntaria sus omisiones, tras la atención de denuncias. Foto: Sunafil.
Los empleadores pueden rectificar de forma voluntaria sus omisiones, tras la atención de denuncias. Foto: Sunafil.
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Redacción Gestión
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El superintendente nacional de fiscalización laboral, Edgar Vallejos, anunció que la Sunafil logró restituir S/ 14.1 millones a durante el primer trimestre del 2026, a través del Módulo de Gestión de Cumplimiento (MGC), lo que implica que puedan recibir sus remuneraciones y beneficios sociales adeudados por las empresas para las que laboran.

Este logro se obtuvo gracias a la eficiencia del MGC, herramienta con la que los empleadores rectifican de forma voluntaria sus omisiones tras la atención de denuncias, indicó .

“Esto conlleva a un mayor cumplimiento de los empleadores frente a los trabajadores, pero sin fiscalización; generando mayores operativos de asistencia técnica”, resaltó Vallejos Florián.

Al respecto, el MGC logró que se devuelva a los trabajadores durante los meses de enero, febrero y marzo, un total de S/ 3.6 millones, S/ 3.3 millones y S/ 7.7 millones, respectivamente.

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En ese marco, las empresas de las regiones de Lima Metropolitana, San Martín, Callao, Áncash e Ica son las que mayor cantidad de dinero reportaron hacia los trabajadores durante el primer trimestre de este año.

reafirma su política de cultura preventiva, ofreciendo alternativas a los empleadores, con el fin de que eviten sanciones y promueve el acatamiento de sus obligaciones laborales”, concluyó el comunicado de prensa del ente fiscalizador.

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