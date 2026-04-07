El superintendente nacional de fiscalización laboral, Edgar Vallejos, anunció que la Sunafil logró restituir S/ 14.1 millones a los trabajadores durante el primer trimestre del 2026, a través del Módulo de Gestión de Cumplimiento (MGC), lo que implica que puedan recibir sus remuneraciones y beneficios sociales adeudados por las empresas para las que laboran.

Este logro se obtuvo gracias a la eficiencia del MGC, herramienta con la que los empleadores rectifican de forma voluntaria sus omisiones tras la atención de denuncias, indicó la Sunafil.

“Esto conlleva a un mayor cumplimiento de los empleadores frente a los trabajadores, pero sin fiscalización; generando mayores operativos de asistencia técnica”, resaltó Vallejos Florián.

Al respecto, el MGC logró que se devuelva a los trabajadores durante los meses de enero, febrero y marzo, un total de S/ 3.6 millones, S/ 3.3 millones y S/ 7.7 millones, respectivamente.

En ese marco, las empresas de las regiones de Lima Metropolitana, San Martín, Callao, Áncash e Ica son las que mayor cantidad de dinero reportaron hacia los trabajadores durante el primer trimestre de este año.

“La Sunafil reafirma su política de cultura preventiva, ofreciendo alternativas a los empleadores, con el fin de que eviten sanciones y promueve el acatamiento de sus obligaciones laborales”, concluyó el comunicado de prensa del ente fiscalizador.